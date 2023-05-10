Андрей КЛИЩУК: «Динамо реализовало свой момент, а мы нет»

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

– Андрей, что произошло, когда «Динамо» забивало гол?

– Пошла хорошая подача по ветру от Андриевского. Мы знали, что у него сильная левая нога, не успели накрыть. Вбежал защитник и забил нам. Досадное поражение на нашем домашнем стадионе. Будем двигаться дальше.

Что касается игры, то было много хороших моментов, их надо запомнить, а вот от плохих избавиться. Если будем в таком духе как сегодня играть против других команд - результат непременно будет.

– В первом тайме «Кривбасс» создавал моменты, а «Динамо» ничего не создало. А вот во втором все было по-другому. Почему так получилось?

– Возможно, тот, кто играл по ветру, тот и создавал моменты. Да, у нас было много шансов, чтобы забить, но не удалось, к сожалению. «Динамо» просто реализовало свой момент и все, а мы не реализовали. Повторюсь, обидное поражение.