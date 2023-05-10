Назар ВОЛОШИН: «Секреты Кривбасса не выдавал»

Полузащитник киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в 25-м туре украинской Премьер-лиги.

– Еще вчера ты был в «Кривбассе», а сейчас – в «Динамо». Все секреты выдал?

– Нет, потому что в «Кривбассе» все же, пожалуй, поменялось чуть-чуть. Видел новых игроков – в команде появились Бескоровайный и многие легионеры.

– Первый тайм, можно сказать, был за «Кривбассом», потому что было много подходов к вашим воротам, но во втором «Динамо» все же вырвало победу. На классе или за счет чего-нибудь другого?

– После дороги было тяжеловато, почти все ребята играли здесь впервые. Возможно, поле было несколько необычным. Но потом собрались, поговорили в раздевалке, прибавили темпа – и смогли забить.

– Кроме победы, чем запомнится для тебя лично приезд в Кривой Рог?

– Был очень рад видеть всех ребят, тренеров и персонал. Очень приятно было снова побывать здесь, думаю, еще не раз сюда приеду. Есть немного ностальгии.