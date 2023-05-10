Назар ВОЛОШИН: «Секреты Кривбасса не выдавал»
Хавбек «Динамо» – о матче против бывшего клуба
Полузащитник киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в 25-м туре украинской Премьер-лиги.
– Еще вчера ты был в «Кривбассе», а сейчас – в «Динамо». Все секреты выдал?
– Нет, потому что в «Кривбассе» все же, пожалуй, поменялось чуть-чуть. Видел новых игроков – в команде появились Бескоровайный и многие легионеры.
– Первый тайм, можно сказать, был за «Кривбассом», потому что было много подходов к вашим воротам, но во втором «Динамо» все же вырвало победу. На классе или за счет чего-нибудь другого?
– После дороги было тяжеловато, почти все ребята играли здесь впервые. Возможно, поле было несколько необычным. Но потом собрались, поговорили в раздевалке, прибавили темпа – и смогли забить.
– Кроме победы, чем запомнится для тебя лично приезд в Кривой Рог?
– Был очень рад видеть всех ребят, тренеров и персонал. Очень приятно было снова побывать здесь, думаю, еще не раз сюда приеду. Есть немного ностальгии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный защитник – о полуфинале Лиги чемпионов
Все также в Польше, но уже в Гданьске