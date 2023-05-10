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  4. Назар ВОЛОШИН: «Секреты Кривбасса не выдавал»
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 19:38 | Обновлено 10 мая 2023, 19:50
224
0

Назар ВОЛОШИН: «Секреты Кривбасса не выдавал»

Хавбек «Динамо» – о матче против бывшего клуба

10 мая 2023, 19:38 | Обновлено 10 мая 2023, 19:50
224
0
Назар ВОЛОШИН: «Секреты Кривбасса не выдавал»
ФК Кривбасс. Назар Волошин

Полузащитник киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в 25-м туре украинской Премьер-лиги.

– Еще вчера ты был в «Кривбассе», а сейчас – в «Динамо». Все секреты выдал?
– Нет, потому что в «Кривбассе» все же, пожалуй, поменялось чуть-чуть. Видел новых игроков – в команде появились Бескоровайный и многие легионеры.

– Первый тайм, можно сказать, был за «Кривбассом», потому что было много подходов к вашим воротам, но во втором «Динамо» все же вырвало победу. На классе или за счет чего-нибудь другого?
– После дороги было тяжеловато, почти все ребята играли здесь впервые. Возможно, поле было несколько необычным. Но потом собрались, поговорили в раздевалке, прибавили темпа – и смогли забить.

– Кроме победы, чем запомнится для тебя лично приезд в Кривой Рог?
– Был очень рад видеть всех ребят, тренеров и персонал. Очень приятно было снова побывать здесь, думаю, еще не раз сюда приеду. Есть немного ностальгии.

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Назар Волошин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо
Источник ФК Кривбасс
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