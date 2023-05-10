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Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 19:35 | Обновлено 10 мая 2023, 19:41
285
1

В Турции заявили об интересе Фенербахче к Луческу

В Стамбуле вспомнили о румынском специалисте

10 мая 2023, 19:35 | Обновлено 10 мая 2023, 19:41
285
1
В Турции заявили об интересе Фенербахче к Луческу
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассматривается в стане «Фенербахче» как возможный новый наставник команды взамен Жорже Жезусу. Португалец вскоре может быть отправлен в отставку.

Сообщается, что о 77-летнем Луческу вспомнил президент «Фенербахче». Также кандидатуру румына якобы поддерживает Волкан Демирель, который, вероятно, займет пост спортивного директора клуба.

Как известно, Мирча Луческу не так давно перенес операцию на ноге, а сейчас «Динамо» Киев руководит Александр Шовковский. Ранее сообщалось, что румынский тренер может сам принять решение о своем будущем в киевской команде.

Ранее в своей карьере Мирча Луческу уже работал в Турции – возглавлял клубы «Галатасарай» и «Бешикташ», а также сборную страны.

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Фенербахче Мирча Луческу
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