В Турции заявили об интересе Фенербахче к Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассматривается в стане «Фенербахче» как возможный новый наставник команды взамен Жорже Жезусу. Португалец вскоре может быть отправлен в отставку.

Сообщается, что о 77-летнем Луческу вспомнил президент «Фенербахче». Также кандидатуру румына якобы поддерживает Волкан Демирель, который, вероятно, займет пост спортивного директора клуба.

Как известно, Мирча Луческу не так давно перенес операцию на ноге, а сейчас «Динамо» Киев руководит Александр Шовковский. Ранее сообщалось, что румынский тренер может сам принять решение о своем будущем в киевской команде.

Ранее в своей карьере Мирча Луческу уже работал в Турции – возглавлял клубы «Галатасарай» и «Бешикташ», а также сборную страны.