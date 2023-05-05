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  4. Источник: решение о продолжении работы в Динамо будет принимать Луческу
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 14:53 |
467
1

Источник: решение о продолжении работы в Динамо будет принимать Луческу

В клубе ждут, что будет после операции

05 мая 2023, 14:53 |
467
1
Источник: решение о продолжении работы в Динамо будет принимать Луческу
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник «Динамо» Мирча Луческу виделся с командой после замены коронарного стента, а не после операции на суставе в ноге.

«Хотел бы уточнить информацию своего коллеги Романа Бебеха. Теорию на клубной базе Мирча Луческу проводил не после операции, а после смены коронарного стента. Это было между матчами с «Шахтером» и «Металлистом».

«После замены сустава в ноге Мистер пока не виделся с командой, от имени которой проведать его приходил капитан Сергей Сидорчук. Луческу может и хотел бы вырваться на базу, но после столь сложных видов хирургических вмешательств около недели в принципе противопоказано вставать со специально оборудованной кровати. Поэтому тренер держит связь со своим штабом только по телефону», – написал Бурбас.

Кроме того, журналист добавил, что возвращение Луческу к работе в новом сезоне зависит от восстановления и состояния здоровья тренера.

«В нынешнем состоянии для Луческу самое главное сейчас – правильно восстановиться. Именно от этого будет зависеть, останется ли он в «Динамо» на следующий сезон. Решение принимать ему и только ему. Со стороны руководства на данный момент к румыну полное доверие и никаких намерений досрочно расторгать контракт, что дополнительно влечет еще и немалую денежную компенсацию».

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Al1515
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