Форвард Ювентуса задумал стать партнером Зинченко
Влахович хочет покинуть туринскую команду
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович определился с дальнейшими приоритетными планами в карьере.
Предстоящим летом 23-летний серб рассчитывает уйти из стана «старой синьоры». Якобы приоритетом для него является переход в лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко. И серба совершенно не беспокоит интерес к нему со стороны мадридского «Реала» и «Баварии».
В нынешнем сезоне Душан Влахович провел за «Ювентус» во всех турнирах 38 матчей, забил 12 голов, сделал 3 ассиста. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2026 года.
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