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Италия
10 мая 2023, 19:14 | Обновлено 10 мая 2023, 19:23
868
1

Форвард Ювентуса задумал стать партнером Зинченко

Влахович хочет покинуть туринскую команду

10 мая 2023, 19:14 | Обновлено 10 мая 2023, 19:23
868
1
Форвард Ювентуса задумал стать партнером Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович определился с дальнейшими приоритетными планами в карьере.

Предстоящим летом 23-летний серб рассчитывает уйти из стана «старой синьоры». Якобы приоритетом для него является переход в лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко. И серба совершенно не беспокоит интерес к нему со стороны мадридского «Реала» и «Баварии».

В нынешнем сезоне Душан Влахович провел за «Ювентус» во всех турнирах 38 матчей, забил 12 голов, сделал 3 ассиста. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2026 года.

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Душан Влахович Ювентус Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Серия A
Источник Goal.com
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Kain_X_Rain
Спочатку відмовив коли переходив до Туріну,а зараз дуже баже)))) Цигани що з них,узяти)
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