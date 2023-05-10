Форвард Ювентуса задумал стать партнером Зинченко

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович определился с дальнейшими приоритетными планами в карьере.

Предстоящим летом 23-летний серб рассчитывает уйти из стана «старой синьоры». Якобы приоритетом для него является переход в лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко. И серба совершенно не беспокоит интерес к нему со стороны мадридского «Реала» и «Баварии».

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В нынешнем сезоне Душан Влахович провел за «Ювентус» во всех турнирах 38 матчей, забил 12 голов, сделал 3 ассиста. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2026 года.