Англия05 мая 2023, 17:02 | Обновлено 05 мая 2023, 18:39
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Астон Вилла нацелилась на звездного форварда Ювентуса
Душан Влахович может продолжить карьеру в АПЛ
05 мая 2023, 17:02 | Обновлено 05 мая 2023, 18:39
958
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«Астон Вилла» планирует летом усилить атаку команды. По информации английских СМИ, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет видеть новым центрфорвардом команды Душана Влаховича из «Ювентуса».
Также в списке пожеланий Эмери – вингер «Барселоны» Ферран Торрес. Он ранее уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити».
На позицию левого защитника Эмери хочет подписать конкурента Александра Зинченко за место в основе – Кирана Тирни из «Арсенала». За него «Астон Вилле» придется побороться с «Ньюкаслом».
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