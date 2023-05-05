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Англия
05 мая 2023, 17:02 | Обновлено 05 мая 2023, 18:39
958
0

Астон Вилла нацелилась на звездного форварда Ювентуса

Душан Влахович может продолжить карьеру в АПЛ

05 мая 2023, 17:02 | Обновлено 05 мая 2023, 18:39
958
0
Астон Вилла нацелилась на звездного форварда Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

«Астон Вилла» планирует летом усилить атаку команды. По информации английских СМИ, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет видеть новым центрфорвардом команды Душана Влаховича из «Ювентуса».

Также в списке пожеланий Эмери – вингер «Барселоны» Ферран Торрес. Он ранее уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити».

На позицию левого защитника Эмери хочет подписать конкурента Александра Зинченко за место в основе – Кирана Тирни из «Арсенала». За него «Астон Вилле» придется побороться с «Ньюкаслом».

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Астон Вилла Душан Влахович Ювентус Ферран Торрес Барселона Киран Тирни Арсенал Лондон Унаи Эмери трансферы трансферы АПЛ
Источник The Telegraph
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