Астон Вилла нацелилась на звездного форварда Ювентуса

«Астон Вилла» планирует летом усилить атаку команды. По информации английских СМИ, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет видеть новым центрфорвардом команды Душана Влаховича из «Ювентуса».

Также в списке пожеланий Эмери – вингер «Барселоны» Ферран Торрес. Он ранее уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити».

На позицию левого защитника Эмери хочет подписать конкурента Александра Зинченко за место в основе – Кирана Тирни из «Арсенала». За него «Астон Вилле» придется побороться с «Ньюкаслом».