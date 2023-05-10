Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниэль СОСА: «В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру»
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 19:18 | Обновлено 10 мая 2023, 20:15
203
0

Даниэль СОСА: «В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру»

Новичок «Кривбасса» – о поражении от «Динамо»

10 мая 2023, 19:18 | Обновлено 10 мая 2023, 20:15
203
0
Даниэль СОСА: «В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру»
ФК Кривбасс. Даніель Соса

24-летний нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

– Даниэль, поздравляем с дебютом. Ты только недавно приехал и сразу в бой. Насколько непросто в таком ритме дебютировать за «Кривбасс»?
– Да, действительно, я приехал три дня назад. Не сказать, что было трудно. Но времени для того, чтобы полноценно адаптироваться, было мало. Команда хорошо меня приняла, и, надеюсь, уже скоро я буду в своей лучшей форме.

– Ты успел получить свой неплохой момент в матче, но пробил выше ворот. Расстроился? Но мог ли сыграть иначе?
– Да, к сожалению, не удалось забить. Этот момент возник как только я появился на поле. Выйти в таком матче на поле по ходу игры было непросто. Надеюсь на поддержку со стороны партнеров и тренерского штаба. Да, в том эпизоде мог сыграть лучше. В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру.

– Тебя сразу после дебютного выхода на поле очень тепло поздравили болельщики. Такое отношение мотивирует?
– Да, было очень приятно. Признаюсь, даже немного неожиданно, что меня так встретили. Это очень мотивирует. Хочу забивать за «Кривбасс» как можно больше и радовать наших болельщиков яркой и результативной игрой.

– Если взять твои первые дни в Кривом Роге, то что чувствуешь?
– Здесь очень классно. Меня хорошо приняли, все нравится. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Со своей стороны постараюсь для этого все делать.

По теме:
Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Назар ВОЛОШИН: «Секреты Кривбасса не выдавал»
Траоре тренируется индивидуально. В Шахтере есть еще потери
Даниэль Созах Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Динамо
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зрителей с георгиевскими ленточками выгнали с трибун ЧМ по дзюдо
Другие виды | 10 мая 2023, 14:19 4
Зрителей с георгиевскими ленточками выгнали с трибун ЧМ по дзюдо
Зрителей с георгиевскими ленточками выгнали с трибун ЧМ по дзюдо

Тем не менее, российские спортсмены там выступают

Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Футбол | 10 мая 2023, 12:09 1
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства

Сейчас ганец помогает спасать жизни и строить карьеру талантам из бедных стран…

Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Другие виды | 10.05.2023, 06:03
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Футбол | 10.05.2023, 16:07
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Футбол | 10.05.2023, 07:39
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
08.05.2023, 18:07 19
Война
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
08.05.2023, 18:31 2
Теннис
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
08.05.2023, 16:32 4
Война
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
09.05.2023, 07:05 4
Футбол
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
09.05.2023, 03:57 3
Футбол
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
08.05.2023, 20:57 4
Футбол
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности