Траоре тренируется индивидуально. В Шахтере есть еще потери

Пресс-служба донецкого «Шахтера» поделилась информацией относительно кадровой ситуации в команде в преддверии матча УПЛ с «Ингульцем», который состоится во Львове 13 мая.

10 мая по индивидуальной программе работали Иван Петряк и Дмитрий Ризнык, а также недавно присоединившийся к ним Лассина Траоре. Нападающий, напомним, в минувший уик-энд травмировался в игре с «Александрией» и был заменен на 19-й минуте поединка.

Сообщалось, будто Траоре получил надрыв передней поверхности бедра.