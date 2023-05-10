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  4. Траоре тренируется индивидуально. В Шахтере есть еще потери
Украина. Первая лига
10 мая 2023, 18:53 | Обновлено 10 мая 2023, 19:10
487
0

Траоре тренируется индивидуально. В Шахтере есть еще потери

У донецкой команды имеются кадровые проблемы

10 мая 2023, 18:53 | Обновлено 10 мая 2023, 19:10
487
0
Траоре тренируется индивидуально. В Шахтере есть еще потери
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Пресс-служба донецкого «Шахтера» поделилась информацией относительно кадровой ситуации в команде в преддверии матча УПЛ с «Ингульцем», который состоится во Львове 13 мая.

10 мая по индивидуальной программе работали Иван Петряк и Дмитрий Ризнык, а также недавно присоединившийся к ним Лассина Траоре. Нападающий, напомним, в минувший уик-энд травмировался в игре с «Александрией» и был заменен на 19-й минуте поединка.

Сообщалось, будто Траоре получил надрыв передней поверхности бедра.

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Лассина Траоре Шахтер Донецк травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Источник ФК Шахтер Донецк
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