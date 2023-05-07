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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 16:16 | Обновлено 07 мая 2023, 16:23
2321
1

Шахтер рискует потерять нападающего

Матч с «Александрией» не смог доиграть Лассина Траоре

07 мая 2023, 16:16 | Обновлено 07 мая 2023, 16:23
2321
1
Шахтер рискует потерять нападающего
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

В поединке 25-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером», который в эти минуты завершается в Александрии, «горняки» остались без нападающего Лассины Траоре.

Форвард на 19-й минуте матча в борьбе с кем-то из соперников получил повреждение и продолжить встречу не смог. В результате на 24-й минуте он был заменен на Кевина Келси.

О степени травмы Траоре пока ничего не известно.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер».

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Лассина Траоре травма
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
он после травмы так и не привел себя в порядок
жаль если травмы замучат. для УПЛ это был форвард заметный
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