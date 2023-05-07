Шахтер рискует потерять нападающего

В поединке 25-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером», который в эти минуты завершается в Александрии, «горняки» остались без нападающего Лассины Траоре.

Форвард на 19-й минуте матча в борьбе с кем-то из соперников получил повреждение и продолжить встречу не смог. В результате на 24-й минуте он был заменен на Кевина Келси.

О степени травмы Траоре пока ничего не известно.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер».