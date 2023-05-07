Украина. Премьер лига07 мая 2023, 16:16 | Обновлено 07 мая 2023, 16:23
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Шахтер рискует потерять нападающего
Матч с «Александрией» не смог доиграть Лассина Траоре
07 мая 2023, 16:16 | Обновлено 07 мая 2023, 16:23
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В поединке 25-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером», который в эти минуты завершается в Александрии, «горняки» остались без нападающего Лассины Траоре.
Форвард на 19-й минуте матча в борьбе с кем-то из соперников получил повреждение и продолжить встречу не смог. В результате на 24-й минуте он был заменен на Кевина Келси.
О степени травмы Траоре пока ничего не известно.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер».
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жаль если травмы замучат. для УПЛ это был форвард заметный