На годы. В Арсенале хотят подписать долгосрочный контракт с Рамздейлом

Лондонский «Арсенал» и 24-летний вратарь Эрон Рамздейл близки к тому, чтобы заключить новое долгосрочное соглашение.

Сообщается, что игрок получит повышение заработной платы, которая сейчас у него составляет 60 тыс фунтов в неделю.

Действующий контракт Рамздейла с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.