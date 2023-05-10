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  4. На годы. В Арсенале хотят подписать долгосрочный контракт с Рамздейлом
Англия
10 мая 2023, 18:02 | Обновлено 10 мая 2023, 18:08
308
0

На годы. В Арсенале хотят подписать долгосрочный контракт с Рамздейлом

«Канониры» не намерены терять голкипера

10 мая 2023, 18:02 | Обновлено 10 мая 2023, 18:08
308
0
На годы. В Арсенале хотят подписать долгосрочный контракт с Рамздейлом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрон Рамздейл

Лондонский «Арсенал» и 24-летний вратарь Эрон Рамздейл близки к тому, чтобы заключить новое долгосрочное соглашение.

Сообщается, что игрок получит повышение заработной платы, которая сейчас у него составляет 60 тыс фунтов в неделю.

Действующий контракт Рамздейла с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.

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Источник ESPN
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