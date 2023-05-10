Англия10 мая 2023, 18:02 | Обновлено 10 мая 2023, 18:08
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На годы. В Арсенале хотят подписать долгосрочный контракт с Рамздейлом
«Канониры» не намерены терять голкипера
10 мая 2023, 18:02 | Обновлено 10 мая 2023, 18:08
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Лондонский «Арсенал» и 24-летний вратарь Эрон Рамздейл близки к тому, чтобы заключить новое долгосрочное соглашение.
Сообщается, что игрок получит повышение заработной платы, которая сейчас у него составляет 60 тыс фунтов в неделю.
Действующий контракт Рамздейла с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.
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