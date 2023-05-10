Юрченко возвращается в общую группу Ворсклы после операции

Полузащитник «Ворсклы» Владлен Юрченко завершает процесс реабилитации после хирургического вмешательства. Сообщается, что в четверг, 11 мая, он должен начать работу в общей группе полтавской команды.

Юрченко, напомним, травмировал мениск коленного сустава левой ноги, разорвав его. Операцию Владлену делал доктор Дмитрий Скибицкий, который по совместительству является директором медицинского департамента донецкого «Шахтера».

Ранее сообщались предварительные сроки восстановления Владлена Юрченко после полученной травмы.

В текущем сезоне Юрченко провел за «Ворсклу» 15 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.