Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрченко возвращается в общую группу Ворсклы после операции
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 17:41 | Обновлено 10 мая 2023, 17:53
134
0

Юрченко возвращается в общую группу Ворсклы после операции

Игрок близок к полноценному восстановлению

10 мая 2023, 17:41 | Обновлено 10 мая 2023, 17:53
134
0
Юрченко возвращается в общую группу Ворсклы после операции
Instagram. Владлен Юрченко

Полузащитник «Ворсклы» Владлен Юрченко завершает процесс реабилитации после хирургического вмешательства. Сообщается, что в четверг, 11 мая, он должен начать работу в общей группе полтавской команды.

Юрченко, напомним, травмировал мениск коленного сустава левой ноги, разорвав его. Операцию Владлену делал доктор Дмитрий Скибицкий, который по совместительству является директором медицинского департамента донецкого «Шахтера».

Ранее сообщались предварительные сроки восстановления Владлена Юрченко после полученной травмы.

В текущем сезоне Юрченко провел за «Ворсклу» 15 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

По теме:
На годы. В Арсенале хотят подписать долгосрочный контракт с Рамздейлом
Женская Ворскла досрочно выиграла чемпионат Украины
Стало известно, кто рассудит дважды перенесенный матч Днепр-1 – Александрия
Владлен Юрченко Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»
Футбол | 10 мая 2023, 10:12 5
Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»
Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»

Но доволен самим футболом

ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
Футбол | 09 мая 2023, 23:35 0
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити

Гости сравняли счет во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Реала»

Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Футбол | 09.05.2023, 21:29
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Футбол | 10.05.2023, 09:02
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
Футбол | 10.05.2023, 12:34
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
09.05.2023, 09:27 6
Бокс
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
08.05.2023, 22:20 2
Футбол
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
09.05.2023, 03:57 3
Футбол
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 30
Футбол
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
09.05.2023, 07:05 4
Футбол
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
09.05.2023, 10:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности