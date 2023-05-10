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  4. Брайтон готов летом продать Кайседо
Англия
10 мая 2023, 16:44 |
352
0

Брайтон готов летом продать Кайседо

Трансфер хавбека мог состояться еще зимой

10 мая 2023, 16:44 |
352
0
Брайтон готов летом продать Кайседо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Руководство «Брайтона» приняло решение продать во время летнего трансферного окна полузащитника Моисеса Кайседо. Об этом сообщают английские СМИ.

Кайседо мог покинуть «Брайтон» еще в январе, когда интерес к нему проявлял «Челси», сам игрок хотел сменить клуб. Руководство «Брайтона» считает, что летом получит более выгодные предложения.

В марте Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года. Трансферная стоимость 21-летнего эквадорца оценивается в 55 миллионов евро.

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Источник 90min
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