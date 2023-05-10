Брайтон готов летом продать Кайседо

Руководство «Брайтона» приняло решение продать во время летнего трансферного окна полузащитника Моисеса Кайседо. Об этом сообщают английские СМИ.

Кайседо мог покинуть «Брайтон» еще в январе, когда интерес к нему проявлял «Челси», сам игрок хотел сменить клуб. Руководство «Брайтона» считает, что летом получит более выгодные предложения.

В марте Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года. Трансферная стоимость 21-летнего эквадорца оценивается в 55 миллионов евро.