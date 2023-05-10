Сачко в статусе лаки-лузера проиграл матч второго круга в Праге

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу на челленджере в Праге.

Во втором раунде основы уроженец Кременчуга проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику, который ранее выбил из сетки лидера посева Раду Албота из Молдовы.

Прага. Второй круг

Виталий Сачко (Украина, LL) – Якуб Меншик (Чехия, WC) – 4:6, 4:6

Отметим, что Сачко проиграл в финале квалификации, но пробился в основу в статусе лаки-лузера и сумел выиграть один матч.