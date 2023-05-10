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  4. Сачко в статусе лаки-лузера проиграл матч второго круга в Праге
ATP
10 мая 2023, 16:26 |
102
0

Сачко в статусе лаки-лузера проиграл матч второго круга в Праге

Виталий не сумел обыграть чеха Якуба Меншика

10 мая 2023, 16:26 |
102
0
Сачко в статусе лаки-лузера проиграл матч второго круга в Праге
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу на челленджере в Праге.

Во втором раунде основы уроженец Кременчуга проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику, который ранее выбил из сетки лидера посева Раду Албота из Молдовы.

Прага. Второй круг
Виталий Сачко (Украина, LL) – Якуб Меншик (Чехия, WC) – 4:6, 4:6

Отметим, что Сачко проиграл в финале квалификации, но пробился в основу в статусе лаки-лузера и сумел выиграть один матч.

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Прага. Сачко проиграл в первом раунде
Виталий Сачко Якуб Меншик ATP Прага
Источник Sport.ua
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