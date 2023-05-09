ATP09 мая 2023, 14:15 | Обновлено 09 мая 2023, 14:32
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Сачко вышел во второй круг челленджера в Праге
Украинец победил на старте турнира в чешской столице
09 мая 2023, 14:15 | Обновлено 09 мая 2023, 14:32
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Украинский теннисист Виталий Сачко на челленджере в Праге успешно миновал стартовый круг.
25-летний уроженец Кременчуга в двух сетах убедительно разобрался с Михаэлем Гертсом из Бельгии – 6:1, 6:1.
Во втором круге Сачко будет противостоять чешский теннисист Якуб Меншик, который выбил из сетки лидера посева Раду Албота из Молдовы.
АТР челленджер Прага. Первый круг
Михаэль Гертс (Бельгия) – Виталий Сачко (Украина, LL) – 1:6, 1:6
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