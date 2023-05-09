Сачко вышел во второй круг челленджера в Праге

Украинский теннисист Виталий Сачко на челленджере в Праге успешно миновал стартовый круг.

25-летний уроженец Кременчуга в двух сетах убедительно разобрался с Михаэлем Гертсом из Бельгии – 6:1, 6:1.

Во втором круге Сачко будет противостоять чешский теннисист Якуб Меншик, который выбил из сетки лидера посева Раду Албота из Молдовы.

АТР челленджер Прага. Первый круг

Михаэль Гертс (Бельгия) – Виталий Сачко (Украина, LL) – 1:6, 1:6