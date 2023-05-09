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ATP
09 мая 2023, 14:15 | Обновлено 09 мая 2023, 14:32
111
0

Сачко вышел во второй круг челленджера в Праге

Украинец победил на старте турнира в чешской столице

09 мая 2023, 14:15 | Обновлено 09 мая 2023, 14:32
111
0
Сачко вышел во второй круг челленджера в Праге
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко на челленджере в Праге успешно миновал стартовый круг.

25-летний уроженец Кременчуга в двух сетах убедительно разобрался с Михаэлем Гертсом из Бельгии – 6:1, 6:1.

Во втором круге Сачко будет противостоять чешский теннисист Якуб Меншик, который выбил из сетки лидера посева Раду Албота из Молдовы.

АТР челленджер Прага. Первый круг

Михаэль Гертс (Бельгия) – Виталий Сачко (Украина, LL) – 1:6, 1:6

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Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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