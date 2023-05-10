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  4. Барселона выбрала нового капитана после ухода Бускетса
Испания
10 мая 2023, 16:06 |
1033
1

Барселона выбрала нового капитана после ухода Бускетса

Повязку будет носить Серхи Роберто

10 мая 2023, 16:06 |
1033
1
Барселона выбрала нового капитана после ухода Бускетса
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхи Роберто

Уход Серхио Бускетса в конце сезона поставил «Барселону» перед необходимость назначения нового капитана. По информации испанских СМИ, повязку отдадут защитнику Серхи Роберто.

Вице-капитаном команды станет другой защитник, Жорди Альба.

Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны», и находится в структуре каталонцев с 2006 года, за первую команду дебютировал в 2010 году.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего защитника 4 голов и 3 ассиста в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Барселона Серхи Роберто Серхио Бускетс Жорди Альба
Источник Sport.es
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SuperMario
Думаю вице-капитана придется передать МАТШу...
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