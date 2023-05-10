Барселона выбрала нового капитана после ухода Бускетса

Уход Серхио Бускетса в конце сезона поставил «Барселону» перед необходимость назначения нового капитана. По информации испанских СМИ, повязку отдадут защитнику Серхи Роберто.

Вице-капитаном команды станет другой защитник, Жорди Альба.

Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны», и находится в структуре каталонцев с 2006 года, за первую команду дебютировал в 2010 году.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего защитника 4 голов и 3 ассиста в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах.