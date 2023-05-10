Испания10 мая 2023, 16:06 |
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Барселона выбрала нового капитана после ухода Бускетса
Повязку будет носить Серхи Роберто
10 мая 2023, 16:06 |
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Уход Серхио Бускетса в конце сезона поставил «Барселону» перед необходимость назначения нового капитана. По информации испанских СМИ, повязку отдадут защитнику Серхи Роберто.
Вице-капитаном команды станет другой защитник, Жорди Альба.
Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны», и находится в структуре каталонцев с 2006 года, за первую команду дебютировал в 2010 году.
В нынешнем сезоне на счету 30-летнего защитника 4 голов и 3 ассиста в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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