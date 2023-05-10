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  4. ВИДЕО. Крутых не пожал руку российскому теннисисту после матча в Риме
ATP
10 мая 2023, 15:59 |
959
1

ВИДЕО. Крутых не пожал руку российскому теннисисту после матча в Риме

Алексей уступил в двух сетах

10 мая 2023, 15:59 |
959
1
ВИДЕО. Крутых не пожал руку российскому теннисисту после матча в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых во вторник завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В первом раунде квалификации итальянского Мастерса украинец в двух сетах уступил россиянину Александру Шевченко (4:6, 2:6).

После завершения встречи не было традиционного рукопожатия.

Крутых – первый украинец за 14 месяцев, который сыграл в отборе к Мастерсу. В марте 2022 года Илья Марченко проиграл во втором раунде квалификации в Индиан-Уэллс.

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ATP Рим Алексей Крутых Александр Шевченко (теннис) видео
Источник Twitter
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serhiy
Потрібно медаль "За відвагу " дати !)) Херой України.
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