ВИДЕО. Крутых не пожал руку российскому теннисисту после матча в Риме

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых во вторник завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В первом раунде квалификации итальянского Мастерса украинец в двух сетах уступил россиянину Александру Шевченко (4:6, 2:6).

После завершения встречи не было традиционного рукопожатия.

Крутых – первый украинец за 14 месяцев, который сыграл в отборе к Мастерсу. В марте 2022 года Илья Марченко проиграл во втором раунде квалификации в Индиан-Уэллс.