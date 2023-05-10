ВИДЕО. Крутых не пожал руку российскому теннисисту после матча в Риме
Алексей уступил в двух сетах
Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых во вторник завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).
В первом раунде квалификации итальянского Мастерса украинец в двух сетах уступил россиянину Александру Шевченко (4:6, 2:6).
После завершения встречи не было традиционного рукопожатия.
Крутых – первый украинец за 14 месяцев, который сыграл в отборе к Мастерсу. В марте 2022 года Илья Марченко проиграл во втором раунде квалификации в Индиан-Уэллс.
niente stretta di mano #ibi23 pic.twitter.com/lZK7pJy0Ym— Tommaso Giuliani (@Tomtennis_) May 8, 2023
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