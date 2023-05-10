Сергей ПУЧКОВ: «В Крыму футбола нет, играют на первенство бани»

Бывший тренер «Таврии» и «Севастополя» Сергей Пучков рассказал про нынешнее состояние футбола в Крыму.

– Следите за тем, что сейчас происходит с футболом в Крыму?

– Да, что там может быть? Ничего! Какой футбол в Крыму? Ну, играют они на первенство бани. Пусть себе играют.

– Вы знаете, в каком состоянии тренировочная база «Таврии»?

– Да ни в каком! Это уже история и я не хочу к этому возвращаться, – сказал Пучков.