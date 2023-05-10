Украина. Премьер лига10 мая 2023, 15:28 | Обновлено 10 мая 2023, 15:43
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Сергей ПУЧКОВ: «В Крыму футбола нет, играют на первенство бани»
Известный тренер – о ситуации с футболом во временно оккупированном россией Крыму
10 мая 2023, 15:28 | Обновлено 10 мая 2023, 15:43
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Бывший тренер «Таврии» и «Севастополя» Сергей Пучков рассказал про нынешнее состояние футбола в Крыму.
– Следите за тем, что сейчас происходит с футболом в Крыму?
– Да, что там может быть? Ничего! Какой футбол в Крыму? Ну, играют они на первенство бани. Пусть себе играют.
– Вы знаете, в каком состоянии тренировочная база «Таврии»?
– Да ни в каком! Это уже история и я не хочу к этому возвращаться, – сказал Пучков.
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