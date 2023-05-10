Рио ФЕРДИНАНД: «Реал приедет на Этихад без страха»

Легендарный английский защитник Рио Фердиданд поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (ничья 1:1):

«Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно. У «Реала» столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.

Здесь приходится играть против истории, а не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных – Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.

Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.

Но эту команду «Сити» надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости. Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой».