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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Реал приедет на Этихад без страха»
Лига чемпионов
10 мая 2023, 15:24 |
278
2

Рио ФЕРДИНАНД: «Реал приедет на Этихад без страха»

Легендарный защитник – о полуфинале Лиги чемпионов

10 мая 2023, 15:24 |
278
2
Рио ФЕРДИНАНД: «Реал приедет на Этихад без страха»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный английский защитник Рио Фердиданд поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (ничья 1:1):

«Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно. У «Реала» столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.

Здесь приходится играть против истории, а не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных – Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.

Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.

Но эту команду «Сити» надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости. Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой».

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Рио Фердинанд Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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bzzzzzz
все величие реала в 2-3 игроках. уберите винисиуса, и я не знаю как реал будет играть...
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-1
Alex196
Реал получит трешку как минимум 
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-3
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