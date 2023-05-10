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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Делаю все возможное, чтобы стать первой ракеткой мира»
WTA
10 мая 2023, 15:15 |
155
0

Арина СОБОЛЕНКО: «Делаю все возможное, чтобы стать первой ракеткой мира»

Большие цели помогают преодолевать тяжелые нагрузки

10 мая 2023, 15:15 |
155
0
Арина СОБОЛЕНКО: «Делаю все возможное, чтобы стать первой ракеткой мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ига Свёнтек

Вторая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что делает все возможное, чтобы заменить Игу Свёнтек на первом месте в мировом рейтинге.

«Я делаю все возможное, чтобы приблизиться не только к ней, но и к своей мечте. Я очень много работаю. Я стараюсь быть сосредоточенной на каждом матче, на каждом турнире. Это то, что я действительно хочу сделать.

Когда у тебя есть цель, если у тебя действительно большая мотивация, это не то чтобы легче, но у тебя есть цель за всеми этими тяжелыми тренировками. Так легче продолжать. Когда тяжело, ты напоминаешь себе, зачем ты это делаешь.

Это не просто, но это действительно помогает оставаться сильной, продолжать доводить себя до предела и совершенствоваться», – сказала Соболенко.

Отметим, что Соболенко лидирует в Чемпионской гонке этого сезона.

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Источник Italian Open
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