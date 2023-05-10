Эдуардо КАМАВИНГА: «Шансы 50:50, никаких фаворитов»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (ничья 1:1):

«Ничья – это хороший результат, несмотря на то, что мы не победили. Нам придется поработать перед ответным матчем, но сегодня добыт важный успех.

Мы знали, что это будет трудно сделать, потому что соперники – отличная команда. Я знаю, что они любят владеть мячом и терпеть. Тем не менее мы работали как одно целое.

В конце концов, итоговый счет оставил нас там, где мы и были раньше – 50:50, никаких фаворитов. Это как 0:0, и мы должны ехать в гости к соперникам с мыслями о победе».