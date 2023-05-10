Филиппо ИНДЗАГИ: «Симоне – один из лучших тренеров в Европе»

Накануне миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов экс-форвард «Милана» Филиппо Индзаги похвалил своего родного брата Симоне, который возглавляет «Интер»:

«Я желаю ему удачи. Лично для меня он уже доказал, что является одним из лучших тренеров в Европе, и я также желаю ему насладиться этим волшебным моментом, потому что он заслужил это своим тяжелым трудом».