Лига чемпионов10 мая 2023, 14:46 |
337
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Филиппо ИНДЗАГИ: «Симоне – один из лучших тренеров в Европе»
Экс-форвард «Милана» поддержал своего брата
10 мая 2023, 14:46 |
337
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Накануне миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов экс-форвард «Милана» Филиппо Индзаги похвалил своего родного брата Симоне, который возглавляет «Интер»:
«Я желаю ему удачи. Лично для меня он уже доказал, что является одним из лучших тренеров в Европе, и я также желаю ему насладиться этим волшебным моментом, потому что он заслужил это своим тяжелым трудом».
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Не с этим Интером. При Конте гребли футболистов, почти что на каких Конте укажет, потратили 350 млн евро, при Индзаги началась экономия, потратили только 80 млн евро. Зато продали на 220 млн евро против 140 млн Конте. Почувствуйте разницу как говорится. Все потому что у владельца Интера китайцев Suning начались вызванные ковидом финансовые проблемы.
При этом у обоих тренеров одинаковое количество очков за матч 2,17, а если брать первый сезон Конте, так еще и выше, там было 2,06. Так что субъективно можно сказать, что Индзаги более лучший тренер, чем Конте. Так почему же Интер снова не чемпион при почти что равных игровых показателях? Потому что лидирующая группа итальянских клубов резко стала лучше играть, и конкуренция в Серии А существенно выросла.