Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют

Чуть ли не половина (5 из 12) из ​​участников полуфиналов еврокубков этого года представляет Италию («Интер», «Милан», «Ювентус», «Рома», «Фиорентина»). Это больше, чем репрезентантов Англии и Испании вместе взятых! Успех итальянского клубного футбола? Можно ли будет считать успехом этот евросезон для апеннинцев только, если хотя бы один из клубов добьется победы в одном из еврокубков (желательно, конечно, в самом главном)? Свой вариант ответа на этот вопрос я выскажу в конце блога. Однако поскольку все вокруг говорят именно об успехе, то попытаемся выяснить его причины.

1. Неучастие сборной Италии в финальной стадии чемпионата мира

Эта причина может показаться кое-кому причудливой, но я бы не стал ею пренебрегать. Мало итальянских сборников в клубах итальянской европятерки? Ну, я бы так не сказал. К примеру, Никола Барелла, Федерико Кьеза, Джованни Ди Лоренцо, Сандро Тонали, Маттео Политано и др. получили посреди сезона время на то, чтобы привести в порядок свои футбольные мысли. Да что говорить, созерцание праздника мирового футбола, на котором итальянцы были чужими, послужило стимулом для итальянских сборников, играющих не последнюю роль в ведущих клубах страны. И это, мне кажется, сказалось, выплеснулось в итоге в желание побед на международной площадке, пусть и на клубном уровне.

2. Неострая конкуренция в борьбе за скудетто

Фактически чемпион Италии определился в этом году, как никогда рано. Имя нового победителя серии А в лице «Наполи» не являлось секретом примерно с февраля текущего календарного года. «Партенопеи» намного оторвались от конкурентов, и амбициозные исторические гранды вроде «Милана» и «Интера» оставили надежду на победу в чемпионате задолго до его окончания, сосредоточившись на Лиге чемпионов. А вот в Англии, Германии, Португалии, даже во Франции идет ожесточенная борьба за чемпионство, и так или иначе ведущие тамошние клубы истощаются, отдавая дань уважения национальным турнирам. Как там у Николая Винграновского, «Была у одного мира среда, У второго мира наступал вторник». Но в еврокубках водораздел между «мирами» Лиги чемпионов и другими, как правило, проходит не по вторнику-среде, а по среде-четвергу. Тем не менее, на этой неделе, определенная граница будет и между вторым и третьим днем ​​недели (испано-английский «мир» пока, до финала главного еврокубка несколько отделен от итальянского).

3. Очковые метаморфозы Ювентуса

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Это интересная деталь, которая также сыграла свою роль в победном пути в еврокубках. «Старую Синьору» сначала лишили 15-ти очков за вероятные финансовые махинации его прежнего руководства, и самый популярный клуб Италии как-то уж слишком холодно стал поглядывать на турнирную таблицу серии А. Зато сосредоточился на Лиге Европы, куда проследовал, вылетев из Лиги чемпионов (объективно туринцы осенью были слабее как ПСЖ, так и «Бенфики»). Естественно, невозможность через чемпионат выйти в Лигу чемпионов (с «минус 15» это – невыполнимая задача) заставила «зебр» уделить большее внимание Лиге Европы, ведь ее победитель получает в качестве приза путевку в Лигу чемпионов. В дальнейшем очки туринцам вернули (тифози «бьянко-нери» еще шутили, что, мол, у нас такие адвокаты, что нам не только вернут набранные очки, но еще и добавят десяток пунктов). И это опять же сказалось на еврокубковых амбициях, например, «Ромы». Путевка римлян в самое главное клубное состязание Старого Света через чемпионат стала держаться на таком тонком волоске, что здесь уже, как ни крути, а Лиге Европы следует уделять должное внимание. Ну, и как не вспомнить итальянскую турнирную успешность (правда, в основном связанную со «Скуадрой Адзуррой») на фоне скандалов в кальчо (1982, 2006). Снова скандал – и снова ожидать успеха?

4. Фактор Моуринью

О, этот португальский господин хорошо разбирается в том, как завоевывать еврокубки, даже два года подряд, даже с «Порту» – командой не из топ-чемпионата! Почему бы, собственно, не повторить две подряд еврокубковые победы, но уже с «Ромой»? «Джалло-росси», напомню, являются действующими обладателями Кубка конференций. Как там шутили недруги «Ромы» в прошлом году: «Наконец-то появился еврокубок, который может выиграть «Рома». Однако и в нынешней лигоевропейской кампании «романисти» также выглядят уверенно: Моуринью знает, как добираться до «чемпионских раундов» в континентальных соревнованиях, даже не имея суперсостава в своем распоряжении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

5. Серьезность Фиорентины

Давно заметил, что если говорить о второстепенных еврокубках, то именно «Фиорентина» всегда относилась к ним едва ли не серьезнее всех среди итальянских клубов. Чего уж греха таить, был в серии А период (и весьма длительный), когда тамошние клубы, лишенные лигочемпионских чаяний и соответствующих возможностей заработать, относились к, например, Лиге Европы безразлично. А вот как раз «фиалкам» подобная неохота никогда не была свойственна. Несколько лет назад в этом убедились, в частности, киевские динамовцы, которым в четвертьфинале второго по значимости еврокубка выпало помериться силами именно с представителями города-побратима. Флорентийцы и не думали выставлять второй состав и, в конце концов, одолели киевлян (1:1, 2:0). Ныне «фиалки» традиционно заинтересованы в дальнейшем продвижении по еврокубковым ступеням, и чем черт не шутит!.. Расстановка 4–2–3–1, исповедуемая «алленаторе» флорентийцев Винченцо Итальяно, предусматривает наличие мощного центрфорварда, который не только забивает, но и отвлекает на себя львиную долю внимания защитников. Бразилец Артур Кабрал эти задачи выполняет как нельзя лучше (в Лиге конференций, к слову, он отличился уже 6 раз). А добавьте к этому скорость, точный пас, изобретательность правого вингера (но в то же время левши) Джонатана Иконе, а также схожий набор игровых добродетелей левого вингера Николаса Гонсалеса и на выходе получите вполне результативный микс жаждущих побед неутомимых тружеников. Их взаимопониманию на футбольном поле помогает то, что они являются ровесниками и пребывают в расцвете своей футбольной силы – всем им по 25 лет. С возвращением «Ювентусу» 15-ти очков шансы пробиться в еврокубки через чемпионат у «фиалок» существенно уменьшились, поэтому как уж тут не замахнуться на евротрофей!

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Опосредованно на игровую состоятельность итальянских клубных команд могло повлиять и продолжительное эхо победы национальной сборной на чемпионате Европы в позапрошлом году. То еще побуждение к действию! Это незаурядное событие оказало положительное влияние на президентов ведущих клубов, которые весьма грамотно кадрово усилили свои детища.

Конечно, в победной еврокубковой поступи итальянцев есть и не общие, а индивидуальные факторы. Среди них я бы назвал такой, может, на первый взгляд, неочевидный, как наличие в составах апеннинских полуфиналистов еврокубков немалого количества финалистов (и победителей, и проигравших) катарского мундиаля (Ди Мария, Жиру, Рабьо, Паредес и др.). Да, у них разный психологический фон после чемпионата мира, но одинаковая жажда успеха. Французы психологически настроены сбросить с себя бремя фиаско в финале, а аргентинцы стремятся продлить эйфорическое ощущение.

И все-таки базовый вопрос: так успех это или нет? Вот от ответа на него, как по мне, зависят перспективы на следующий сезон. Бесспорным успехом, на мой взгляд, будет считаться либо завоевание двух любых еврокубков этого сезона, либо победа в Лиге чемпионов (даже без приятных бонусов в виде второстепенных евротурниров). Один же завоеванный неглавный еврокубок, по-моему, относительный успех. А если ни одного? Безусловно, в таком случае не стоит записывать этот евросезон в успешные для посланцев серии А. Сила итальянских команд, полагаю, всегда как раз и заключалась в том, что они ставили перед собой сверхвысокие цели и упорно шли к ним (а не сидели сиднем, радуясь относительным промежуточным успехам), даже иногда не имея надлежащих кадровых предпосылок для их достижения. Интересным моментом в этом контексте является и тренерская состоятельность. Да, наставники-испанцы чаще побеждали, например, в Лиге Европы (Кубке УЕФА), чем тренеры-итальянцы. Соотношение 12 к 10. Однако примечательно, что победный список коучей-итальянцев куда более пестрый. У испанцев Унаи Эмери (особенно!), Луис Моловни, Хуанде Рамос являются мультипобедителями этого еврокубка. А из итальянских «алленаторе» много таких, которые имеют в своем активе одну победу в этом турнире и его предшественнике: Оттавио Бьянки, Джампьеро Марини, Дино Дзофф, Невио Скала, Маурицио Сарри и др. И тактическая неуступчивость, присущая тренерам из Апеннин, а также серьезная внутриитальянская конкуренция (которая, в свою очередь, побуждает без устали трудиться денно и нощно) способны обусловить покорение евровершин новыми «альпинистами». Например, Массимилиано Аллегри, несмотря на все свои заслуги перед итальянским футболом (собственно, единственный тренер в Италии, который со своими подопечными четыре года подряд выигрывал «Золотой дубль» – чемпионат и Кубок страны!), еще не имеет в своей наградной коллекции побед в еврокубке. А задаваться вопросом, есть ли у него соответствующие амбиции, думаю, излишне. Итак, успешность этого сезона для итальянского клубного футбола еще предстоит доказать.

Алексей РЫЖКОВ