Гвардиола рассказал, почему провел матч с Реалом без замен
Второй матч в нынешней Лиге чемпионов без замен от тренера
Не в первый раз в нынешнем сезоне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проводит матч без замен. Это же случилось в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).
«Без замен я провел матч по той причине, что посчитал, что игроки, которые находятся на поле, в полном порядке. Бернарду, Грилиш и другие хорошо умеют придержать мяч, и именно это нам и нужно было».
«Мы не могли допустить контратаки «Реала», и если бы темп игры сильно вырос, то соперник действовал бы лучше. Нам необходимо было сбивать темп», — сказал Гвардиола.
Для команды это второй матч в нынешней Лиги чемпионов, в котором тренер не делал замены.
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