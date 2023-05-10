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  4. Гвардиола рассказал, почему провел матч с Реалом без замен
Лига чемпионов
10 мая 2023, 11:11 |
2671
0

Гвардиола рассказал, почему провел матч с Реалом без замен

Второй матч в нынешней Лиге чемпионов без замен от тренера

10 мая 2023, 11:11 |
2671
0
Гвардиола рассказал, почему провел матч с Реалом без замен
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Не в первый раз в нынешнем сезоне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проводит матч без замен. Это же случилось в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

«Без замен я провел матч по той причине, что посчитал, что игроки, которые находятся на поле, в полном порядке. Бернарду, Грилиш и другие хорошо умеют придержать мяч, и именно это нам и нужно было».

«Мы не могли допустить контратаки «Реала», и если бы темп игры сильно вырос, то соперник действовал бы лучше. Нам необходимо было сбивать темп», — сказал Гвардиола.

Для команды это второй матч в нынешней Лиги чемпионов, в котором тренер не делал замены.

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Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лига чемпионов
Источник Sky Sports
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