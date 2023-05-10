Гвардиола рассказал, почему провел матч с Реалом без замен

Не в первый раз в нынешнем сезоне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проводит матч без замен. Это же случилось в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

«Без замен я провел матч по той причине, что посчитал, что игроки, которые находятся на поле, в полном порядке. Бернарду, Грилиш и другие хорошо умеют придержать мяч, и именно это нам и нужно было».

«Мы не могли допустить контратаки «Реала», и если бы темп игры сильно вырос, то соперник действовал бы лучше. Нам необходимо было сбивать темп», — сказал Гвардиола.

Для команды это второй матч в нынешней Лиги чемпионов, в котором тренер не делал замены.