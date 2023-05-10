Новичок Шахтера получил вызов на чемпионат мира U-20

Главный тренер юношеской сборной Эквадора Мигель Браво определился со списком игроков, которые примут участие в чемпионате мира U-20, финальная часть которого состоится в Аргентине.

В сборную Эквадора на турнир вызван 19-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо – новичок «Шахтера», который усилит донецкий клуб с 1 июля.

На ЧМ U-20 сборная Эквадора сыграет в одной группе с командами из США, Фиджи и Словакии.

Мировое первенство среди юниоров пройдет с 20 мая по 11 июня.