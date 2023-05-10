Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Шахтера получил вызов на чемпионат мира U-20
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 09:57 |
772
0

Новичок Шахтера получил вызов на чемпионат мира U-20

Дениль Кастильо сыграет за Эквадор на турнире в Аргентине

10 мая 2023, 09:57 |
772
0
Новичок Шахтера получил вызов на чемпионат мира U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениль Кастильо (справа)

Главный тренер юношеской сборной Эквадора Мигель Браво определился со списком игроков, которые примут участие в чемпионате мира U-20, финальная часть которого состоится в Аргентине.

В сборную Эквадора на турнир вызван 19-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо – новичок «Шахтера», который усилит донецкий клуб с 1 июля.

На ЧМ U-20 сборная Эквадора сыграет в одной группе с командами из США, Фиджи и Словакии.

Мировое первенство среди юниоров пройдет с 20 мая по 11 июня.

По теме:
Хавбек Шахтера: «Боли в ноге такие, что не могу объяснить врачам»
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Setanta или УПЛ-ТВ. В Шахтере рассказали о возможном телевизионном пуле
Дениль Кастильо сборная Эквадора по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Шахтер Донецк
Источник EFE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Футбол | 10 мая 2023, 07:39 10
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно

Игроки королевского клуба протестовали не зря

Реал обречен. У Ман Сити отменная историческая статистика
Футбол | 10 мая 2023, 04:49 7
Реал обречен. У Ман Сити отменная историческая статистика
Реал обречен. У Ман Сити отменная историческая статистика

Мадридский клуб находится в сложном положении

Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна
Футбол | 10.05.2023, 10:02
Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна
Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Теннис | 09.05.2023, 14:54
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Футбол | 09.05.2023, 13:47
Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 5
Футбол
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
08.05.2023, 11:20
Бокс
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 28
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
09.05.2023, 17:50 16
Бокс
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
08.05.2023, 09:28 5
Теннис
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности