Украина. Премьер лига10 мая 2023, 09:57 |
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Новичок Шахтера получил вызов на чемпионат мира U-20
Дениль Кастильо сыграет за Эквадор на турнире в Аргентине
10 мая 2023, 09:57 |
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Главный тренер юношеской сборной Эквадора Мигель Браво определился со списком игроков, которые примут участие в чемпионате мира U-20, финальная часть которого состоится в Аргентине.
В сборную Эквадора на турнир вызван 19-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо – новичок «Шахтера», который усилит донецкий клуб с 1 июля.
На ЧМ U-20 сборная Эквадора сыграет в одной группе с командами из США, Фиджи и Словакии.
Мировое первенство среди юниоров пройдет с 20 мая по 11 июня.
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