Лига чемпионов10 мая 2023, 10:12 |
2410
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Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»
Но доволен самим футболом
10 мая 2023, 10:12 |
2410
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Тренер «Реала» Карло Анчелотти по итогам первого полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) убежден, что голевая атака соперника случилась после того, как мяч вышел за пределы поля.
«Мяч вышел за пределы поля перед голом соперника. Это говорят технологии, не я это сказал. Я не понимаю, почему не было проверки VAR, а арбитр вообще не обратил внимания на этот эпизод, как и на многие другие».
«Хотя матч все равно был интересным, и у меня хорошие ощущения перед ответной встречей», — сказал Анчелотти.
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Анчелотти на грани увольнения .
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