Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти по итогам первого полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) убежден, что голевая атака соперника случилась после того, как мяч вышел за пределы поля.

«Мяч вышел за пределы поля перед голом соперника. Это говорят технологии, не я это сказал. Я не понимаю, почему не было проверки VAR, а арбитр вообще не обратил внимания на этот эпизод, как и на многие другие».

«Хотя матч все равно был интересным, и у меня хорошие ощущения перед ответной встречей», — сказал Анчелотти.