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  4. Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»
Лига чемпионов
10 мая 2023, 10:12 |
2410
2

Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»

Но доволен самим футболом

10 мая 2023, 10:12 |
2410
2
Анчелотти недоволен судейством: «Мяч вышел, почему не было проверки VAR?»
Sky Sports

Тренер «Реала» Карло Анчелотти по итогам первого полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) убежден, что голевая атака соперника случилась после того, как мяч вышел за пределы поля.

«Мяч вышел за пределы поля перед голом соперника. Это говорят технологии, не я это сказал. Я не понимаю, почему не было проверки VAR, а арбитр вообще не обратил внимания на этот эпизод, как и на многие другие».

«Хотя матч все равно был интересным, и у меня хорошие ощущения перед ответной встречей», — сказал Анчелотти.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник Sky Sports
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Alex196
Анчелотти на грани увольнения .
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