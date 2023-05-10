Реал обречен. У Ман Сити отменная историческая статистика

Во вторник, 9 мая, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли в Мадриде вничью 1:1.

Этот результат, по сути, гарантирует команде Пепа Гвардиолы выход в финал. За всю историю выступлений в евротурнирах «Манчестер Сити» восемь раз играл вничью в гостях в первом матче двухматчевого противостояния. После этого он неизменно проходил дальше по сумме двух встреч.

К примеру, в нынешней Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала англичане сыграли на выезде 1:1 в первом матче с «РБ Лейпциг». В ответной игре дома они разгромили «быков» со счетом 7:0.

Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Англии 17 мая.