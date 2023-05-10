Лука МОДРИЧ: «Еще ничего не решено, но мы заслуживали большего»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дал оценку первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Думаю, мы хорошо провели концовку матча. Еще ничего не решено, и я думаю, что мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут играть, что они будут владеть мячом, но они создали не так много моментов. У нас было больше. Жаль, что мы пропустили, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.

Мы знали, что «Сити» заберет себе мяч, знали, что прессинговать их будет очень непросто. Но мы были терпеливы и ждали своего часа, а они мало что смогли сделать с мячом. В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, чтобы мы сосредоточились на владении и создавали больше шансов, что мы и сделали.

Я думаю, что мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, и мы отправимся на ответный матч с тем же энтузиазмом и той же уверенностью в том, что сможем победить. Шансы – по-прежнему 50 на 50», – заявил Модрич.

Ответную встречу 1/2 финала ЛЧ «Реал» и «Манчестер Сити» проведут в Англии 17 мая.