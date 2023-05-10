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Лига чемпионов
10 мая 2023, 03:16 | Обновлено 10 мая 2023, 03:25
27
0

Лука МОДРИЧ: «Еще ничего не решено, но мы заслуживали большего»

Хорват – о матче «Реала» с «Манчестер Сити»

10 мая 2023, 03:16 | Обновлено 10 мая 2023, 03:25
27
0
Лука МОДРИЧ: «Еще ничего не решено, но мы заслуживали большего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дал оценку первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Думаю, мы хорошо провели концовку матча. Еще ничего не решено, и я думаю, что мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут играть, что они будут владеть мячом, но они создали не так много моментов. У нас было больше. Жаль, что мы пропустили, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.

Мы знали, что «Сити» заберет себе мяч, знали, что прессинговать их будет очень непросто. Но мы были терпеливы и ждали своего часа, а они мало что смогли сделать с мячом. В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, чтобы мы сосредоточились на владении и создавали больше шансов, что мы и сделали.

Я думаю, что мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, и мы отправимся на ответный матч с тем же энтузиазмом и той же уверенностью в том, что сможем победить. Шансы – по-прежнему 50 на 50», – заявил Модрич.

Ответную встречу 1/2 финала ЛЧ «Реал» и «Манчестер Сити» проведут в Англии 17 мая.

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Лука Модрич Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник УЕФА
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