РОДРИ: «Знали, что бы здесь ни произошло, это еще не конец»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился впечатлениями от первой игры в 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», которая завершилась вничью 1:1.

«На «Сантьяго Бернабеу» очень тяжело играть, но ребята выступили невероятно. Мы постарались. Иногда бывает тяжело играть против «Реала», потому что это очень качественная команда.

В первые 25-30 минут мы контролировали игру, а затем соперник забил невероятный гол с первого своего момента. Но мы остались в игре. Затем забил Кевин Де Брюйне, а на последних минутах мы пытались удержать мяч.

Де Брюйне является мощным игроком для нас. Он весь матч играл хорошо и помог нам в тот момент, когда мы в этом больше всего нуждались. Мы немного страдали, потому что соперник держал мяч, но забитым голом де Брюйне дал нам уверенность продолжать натиск. Для нас это хороший результат. Мы знали, что бы здесь ни произошло, это еще не конец. Дома нам понадобятся люди, которые поддержат нас», – заявил Родри.

«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид ответный полуфинал ЛЧ проведут в Англии 17 мая.