Камавинга отметился историческим достижением в полуфинале ЛЧ

Во вторник, 9 мая, в Мадриде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась вничью 1:1.

В составе «галактикос» на 36-й минуте голом отметился Винисиус Жуниор. Отличиться ему помог Эдуардо Камавинга.

Став автором голевой передачи в возрасте 20 лет и 180 дней, Камавинга стал самым молодым автором ассиста на полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Он смог превзойти достижение защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда (20 лет и 212 дней).

Важно отметить, что подобная статистика ведется, начиная лишь с сезона-2003/2004.