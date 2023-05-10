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Лига чемпионов
10 мая 2023, 01:52 | Обновлено 10 мая 2023, 01:57
97
0

Камавинга отметился историческим достижением в полуфинале ЛЧ

Хавбек помог отличиться Винисиусу Жуниору

10 мая 2023, 01:52 | Обновлено 10 мая 2023, 01:57
97
0
Камавинга отметился историческим достижением в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Во вторник, 9 мая, в Мадриде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась вничью 1:1.

В составе «галактикос» на 36-й минуте голом отметился Винисиус Жуниор. Отличиться ему помог Эдуардо Камавинга.

Став автором голевой передачи в возрасте 20 лет и 180 дней, Камавинга стал самым молодым автором ассиста на полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Он смог превзойти достижение защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда (20 лет и 212 дней).

Важно отметить, что подобная статистика ведется, начиная лишь с сезона-2003/2004.

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Opta
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