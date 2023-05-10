Антонио РЮДИГЕР: «Мы едем в Манчестер с уверенностью в себе»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который принес ничью 1:1.

«Они достаточно поздно забили свой мяч, так что у нас осталось ощущение, что мы могли добиться большего, но это не проблема. Борьба продолжается, и мы едем в Манчестер с уверенностью в себе.

Они много владели мячом, и мы знали, что так и будет. Но они не создавали опасности. Гол – чистое мастерство Кевина де Брюйне.

Уверены ли мы, что сможем выбить «Манчестер Сити»? Мы – «Реал Мадрид». Мы всегда уверены в себе», – заявил Рюдигер.

Ответная игра «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» состоится в Англии 17 мая.