Антонио РЮДИГЕР: «Мы едем в Манчестер с уверенностью в себе»
Немец – об игре с «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ
Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который принес ничью 1:1.
«Они достаточно поздно забили свой мяч, так что у нас осталось ощущение, что мы могли добиться большего, но это не проблема. Борьба продолжается, и мы едем в Манчестер с уверенностью в себе.
Они много владели мячом, и мы знали, что так и будет. Но они не создавали опасности. Гол – чистое мастерство Кевина де Брюйне.
Уверены ли мы, что сможем выбить «Манчестер Сити»? Мы – «Реал Мадрид». Мы всегда уверены в себе», – заявил Рюдигер.
Ответная игра «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» состоится в Англии 17 мая.
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