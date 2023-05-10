Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тибо КУРТУА: «Такая ничья хороша»
Лига чемпионов
10 мая 2023, 01:12 |
105
0

Тибо КУРТУА: «Такая ничья хороша»

Бельгиец – о матче с «Манчестер Сити»

10 мая 2023, 01:12 |
105
0
Тибо КУРТУА: «Такая ничья хороша»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал оценку первой полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая состоялась в Мадриде и завершилась вничью 1:1.

«Обе команды хорошо играли. Нельзя давать им свободного пространства. Гюндоган и Бернарду Силва могут легко этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей. Игрокам «Сити» пришлось бить издалека. Так они и забил свой единственный гол в матче.

Такая ничья хороша. Есть все необходимое, чтобы сыграть на следующей неделе. Будет похоже на финал, и, надеюсь, мы сможем сохранить его в своей памяти. Несмотря на то, что играть предстоит в гостях, мы весьма хороши в таких вот финалах. Так что, надеюсь, мы сможем настроиться на него именно так, пусть даже в соперниках «Сити». Будет тяжело», – рассказал Куртуа.

Ответная встреча «Реала» с «Манчестер Сити» состоится 17 мая в Англии

По теме:
РОДРИ: «Знали, что бы здесь ни произошло, это еще не конец»
Камавинга отметился историческим достижением в полуфинале ЛЧ
Антонио РЮДИГЕР: «Мы едем в Манчестер с уверенностью в себе»
Тибо Куртуа Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
Теннис | 09 мая 2023, 03:17 3
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде

Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram

ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
Футбол | 09 мая 2023, 07:05 4
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?

Знаменитые украинские спортсмены ловили щуку и загадывали желание

Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Футбол | 09.05.2023, 14:41
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
Футбол | 09.05.2023, 18:52
Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший
Футбол | 10.05.2023, 00:59
Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший
Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
09.05.2023, 03:57 3
Футбол
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
08.05.2023, 09:28 5
Теннис
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
09.05.2023, 02:49 3
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
09.05.2023, 17:50 16
Бокс
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
08.05.2023, 11:20
Бокс
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
08.05.2023, 16:32 4
Война
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 47
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности