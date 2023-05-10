Тибо КУРТУА: «Такая ничья хороша»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал оценку первой полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая состоялась в Мадриде и завершилась вничью 1:1.

«Обе команды хорошо играли. Нельзя давать им свободного пространства. Гюндоган и Бернарду Силва могут легко этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей. Игрокам «Сити» пришлось бить издалека. Так они и забил свой единственный гол в матче.

Такая ничья хороша. Есть все необходимое, чтобы сыграть на следующей неделе. Будет похоже на финал, и, надеюсь, мы сможем сохранить его в своей памяти. Несмотря на то, что играть предстоит в гостях, мы весьма хороши в таких вот финалах. Так что, надеюсь, мы сможем настроиться на него именно так, пусть даже в соперниках «Сити». Будет тяжело», – рассказал Куртуа.

Ответная встреча «Реала» с «Манчестер Сити» состоится 17 мая в Англии