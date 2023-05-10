Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший

Во вторник, 9 мая, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

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Голы были забиты точными дальними ударами. На мяч Винисиуса Жуниора, забитый в первом тайме, после перерыва ответил Кевин де Брюйне.

Наиболее высокую оценку в матче получил форвард хозяев поля Винисиус Жуниор (8.1), а вот его напарнику Кариму Бензема поставили невысокие 6.3, что ниже среднего у команды.

У гостей игра Кевина де Брюйне, получившего приз MVP матча от УЕФА, оценена в 7.6 балла. Норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд провел далеко не лучший матч и получил оценку 6.7.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч. 9 мая, Мадрид

22:00. Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1

Гол: Винисиус, 36 – де Брюйне, 67

Оценки за матч от веб-портала WhoScored