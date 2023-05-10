Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший
Лига чемпионов
10 мая 2023, 00:59 | Обновлено 10 мая 2023, 01:21
225
0

Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший

Игра Кевина де Брюйне, получившего приз от УЕФА, оценена в 7.6 балла

10 мая 2023, 00:59 | Обновлено 10 мая 2023, 01:21
225
0
Что поставили Холанду? WhoScored: Бензема оценен низко, Вини – лучший
Getty Images/Global Images Ukraine. Бензема и Холанд

Во вторник, 9 мая, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы были забиты точными дальними ударами. На мяч Винисиуса Жуниора, забитый в первом тайме, после перерыва ответил Кевин де Брюйне.

Наиболее высокую оценку в матче получил форвард хозяев поля Винисиус Жуниор (8.1), а вот его напарнику Кариму Бензема поставили невысокие 6.3, что ниже среднего у команды.

У гостей игра Кевина де Брюйне, получившего приз MVP матча от УЕФА, оценена в 7.6 балла. Норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд провел далеко не лучший матч и получил оценку 6.7.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч. 9 мая, Мадрид

22:00. Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1

Гол: Винисиус, 36 – де Брюйне, 67

Оценки за матч от веб-портала WhoScored

По теме:
РОДРИ: «Знали, что бы здесь ни произошло, это еще не конец»
Камавинга отметился историческим достижением в полуфинале ЛЧ
Антонио РЮДИГЕР: «Мы едем в Манчестер с уверенностью в себе»
Реал Мадрид Кевин де Брюйне Манчестер Сити лучший игрок Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити WhoScored Карим Бензема Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Бокс | 09 мая 2023, 17:50 16
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»

Украинца изменило поражение от Тео Лопеса

Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Футбол | 09 мая 2023, 20:50 17
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века

В пятерку попали Анчелотти, Клопп и Зидан

Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Ман Сити
Футбол | 10.05.2023, 00:23
Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Ман Сити
Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Ман Сити
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Футбол | 09.05.2023, 02:49
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Арсенал хочет купить Райса. Вест Хэм просит за игрока 120 миллионов
Футбол | 09.05.2023, 18:55
Арсенал хочет купить Райса. Вест Хэм просит за игрока 120 миллионов
Арсенал хочет купить Райса. Вест Хэм просит за игрока 120 миллионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
09.05.2023, 09:27 4
Бокс
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
08.05.2023, 13:31 33
Волейбол
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
08.05.2023, 00:51 3
Футбол
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
08.05.2023, 22:20 2
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
08.05.2023, 06:42 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
08.05.2023, 04:05
Футбол
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
09.05.2023, 03:17 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности