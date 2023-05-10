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10 мая 2023, 10:02 |
502
0

Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна

Разван Луческу является кандидатом на пост главного тренера эмиратского клуба

10 мая 2023, 10:02 |
502
0
Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Луческу

54-летний румынский специалист Разван Луческу является одним из кандидатов на пост главного тренера эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн».

Многие источники из ОАЭ утверждают, что нынешний наставник команды Сергей Ребров не будет продлевать контракт с клубом, который завершается в конца сезона 2022/23, поэтому руководство «Аль-Айна» активно ищет замену украинскому коучу.

По информации Twitter-аккаунта MnbrAE, помимо Развана Луческу, который является сыном Мирчи Луческу, «Аль-Айн» также могут возглавить еще 2 тренера: Альфред Схредер и Марсело Гальярдо.

Сейчас Луческу-младший возглавляет греческий ПАОК. Его контракт с клубом действителен до конца следующего сезона.

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Разван Луческу Альфред Схрёдер Марсело Гальярдо назначение тренера ПАОК Сергей Ребров Аль-Айн
Источник Twitter
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