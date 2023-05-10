Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна
Разван Луческу является кандидатом на пост главного тренера эмиратского клуба
54-летний румынский специалист Разван Луческу является одним из кандидатов на пост главного тренера эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн».
Многие источники из ОАЭ утверждают, что нынешний наставник команды Сергей Ребров не будет продлевать контракт с клубом, который завершается в конца сезона 2022/23, поэтому руководство «Аль-Айна» активно ищет замену украинскому коучу.
По информации Twitter-аккаунта MnbrAE, помимо Развана Луческу, который является сыном Мирчи Луческу, «Аль-Айн» также могут возглавить еще 2 тренера: Альфред Схредер и Марсело Гальярдо.
Сейчас Луческу-младший возглавляет греческий ПАОК. Его контракт с клубом действителен до конца следующего сезона.
🚨 - :— منبر الإمارات 🇦🇪 (@MnbrAE) May 9, 2023
بعض من المدربين المحتملين لنادي العين في حال خروج سيرجي ريبروف
- مارسيلو غالاردو 🇦🇷
- رازفان لوشيسكو 🇷🇴
- ألفريد شرودر 🇳🇱@3zlilil pic.twitter.com/41cQRSuvOU
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