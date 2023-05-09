Анчелотти повторил рекорд легендарного Фергюсона в Лиге чемпионов

Во вторник, 9 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» и «Манчестер Сити».

Этот поединок стал для наставника мадридской команды Карло Анчелотти 190-м. 63-летний итальянец повторил рекорд турнира, принадлежащий легендарному Сэру Алексу Фергюсону.

В ответном матче 1/2 финала главного клубного еврокубкового турнира с «Манчестер Сити» Анчелотти побьет достижение именитого шотландского специалиста и станет абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по количеству игр.