Лига чемпионов09 мая 2023, 23:10 | Обновлено 09 мая 2023, 23:14
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Анчелотти повторил рекорд легендарного Фергюсона в Лиге чемпионов
Итальянский наставник «Реала» проводит 190-й матч в главном клубном еврокубковом турнире
09 мая 2023, 23:10 | Обновлено 09 мая 2023, 23:14
1675
0
Во вторник, 9 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» и «Манчестер Сити».
Этот поединок стал для наставника мадридской команды Карло Анчелотти 190-м. 63-летний итальянец повторил рекорд турнира, принадлежащий легендарному Сэру Алексу Фергюсону.
В ответном матче 1/2 финала главного клубного еврокубкового турнира с «Манчестер Сити» Анчелотти побьет достижение именитого шотландского специалиста и станет абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по количеству игр.
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