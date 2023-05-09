ВИДЕО. Винисиус точным дальним ударом открыл счет для Реала в ЛЧ

Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимает английский «Манчестер Сити».

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Хозяева открыли счет в первом тайме. Мяч в воротах «Манчестер Сити» побывал на 36-й минуте игры. Точный дальний удар исполнил Винисиус Жуниор.

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 36 мин.

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