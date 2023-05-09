Лига чемпионов09 мая 2023, 22:59 | Обновлено 09 мая 2023, 23:41
1896
0
ВИДЕО. Винисиус точным дальним ударом открыл счет для Реала в ЛЧ
Мяч в воротах «Манчестер Сити» побывал на 36-й минуте игры
09 мая 2023, 22:59 | Обновлено 09 мая 2023, 23:41
1896
0
Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимает английский «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Хозяева открыли счет в первом тайме. Мяч в воротах «Манчестер Сити» побывал на 36-й минуте игры. Точный дальний удар исполнил Винисиус Жуниор.
ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 36 мин.
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2023, 13:47 79
«Шахтер» рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR
Футбол | 09 мая 2023, 18:52 6
Панамский форвард пришелся ко двору в луганской команде
Футбол | 09.05.2023, 11:59
Футбол | 09.05.2023, 20:45
Футбол | 09.05.2023, 14:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2023, 17:50 16
08.05.2023, 16:32 3
09.05.2023, 14:54 1
08.05.2023, 15:17 47
09.05.2023, 09:27 4
08.05.2023, 14:49 3
09.05.2023, 07:05 4
09.05.2023, 03:57 3