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  4. ВИДЕО. Винисиус точным дальним ударом открыл счет для Реала в ЛЧ
Лига чемпионов
09 мая 2023, 22:59 | Обновлено 09 мая 2023, 23:41
1896
0

ВИДЕО. Винисиус точным дальним ударом открыл счет для Реала в ЛЧ

Мяч в воротах «Манчестер Сити» побывал на 36-й минуте игры

09 мая 2023, 22:59 | Обновлено 09 мая 2023, 23:41
1896
0
ВИДЕО. Винисиус точным дальним ударом открыл счет для Реала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимает английский «Манчестер Сити».

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Хозяева открыли счет в первом тайме. Мяч в воротах «Манчестер Сити» побывал на 36-й минуте игры. Точный дальний удар исполнил Винисиус Жуниор.

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 36 мин.

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Источник Sport.ua
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