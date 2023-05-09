Теннисистка без флага. С кем сыграет Ястремская в основе тысячника в Риме?

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 158) узнала первую соперницу в основе грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/64 финала соревнований украинка встретится с 24-летней Анной Калинской (WTA 57), которая выступает без флага.

Ранее девушки играли между собой 4 раза, счет в личных встречах 2:2. На грунте у Даяна на одну победу больше, 2:1. Поединок состоится 10 мая последним запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

В финале квалификации к крупному турниру в столице Италии Ястремская обыграла Ребеку Масарову в двух сетах.