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WTA
09 мая 2023, 22:05 | Обновлено 09 мая 2023, 22:09
794
0

Теннисистка без флага. С кем сыграет Ястремская в основе тысячника в Риме?

В 1/64 финала Даяна встретится с Анной Калинской

09 мая 2023, 22:05 | Обновлено 09 мая 2023, 22:09
794
0
Теннисистка без флага. С кем сыграет Ястремская в основе тысячника в Риме?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Калинская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 158) узнала первую соперницу в основе грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/64 финала соревнований украинка встретится с 24-летней Анной Калинской (WTA 57), которая выступает без флага.

Ранее девушки играли между собой 4 раза, счет в личных встречах 2:2. На грунте у Даяна на одну победу больше, 2:1. Поединок состоится 10 мая последним запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

В финале квалификации к крупному турниру в столице Италии Ястремская обыграла Ребеку Масарову в двух сетах.

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жеребьевка Даяна Ястремская Анна Калинская WTA Рим
Источник Sport.ua
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