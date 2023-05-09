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  4. Аль-Наср и Роналду будет тренировать португальский тренер. Названо его имя
Португалия
09 мая 2023, 20:23 | Обновлено 09 мая 2023, 20:39
1091
0

Аль-Наср и Роналду будет тренировать португальский тренер. Названо его имя

Леонарду Жардим ранее возглавлял «Аль-Хиляль», с которым выиграл трофеи

09 мая 2023, 20:23 | Обновлено 09 мая 2023, 20:39
1091
0
Аль-Наср и Роналду будет тренировать португальский тренер. Названо его имя
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонарду Жардим

Саудовский клуб «Аль-Наср» определился с кандидатурой на пост главного тренера команды.

В клубе подобрали португальского специалиста специально для звездного форварда Криштиану Роналду. «Аль-Наср» хочет пригласить Леонарду Жардима, у которого есть опыт работы в Саудовской Аравии.

В сезоне 2021/22 Леонарду Жардим возглавлял «Аль-Хиляль», с которым выиграл Суперкубок и азиатскую Лигу чемпионов.

Сейчас Жардим возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» Дубай, с которым стал победителем чемпионата ОАЭ.

Жардим имеет хорошие отношения с Роналду, они оба выросли на Мадейре. В клубе надеются, что такое подписание улучшит атмосферу в команде, и Криштиану будет комфортнее работать.

После отставки Руди Гарсии саудовским клубом «Аль-Наср» временно руководит Динко Еличич. Руководство не планирует оставлять его на новый сезон и ищет подходящую замену.

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Источник Marca
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