ITF09 мая 2023, 20:13 |
803
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Стародубцева взяла 4 гейма у американки и вышла в основу турнира в США
Юлия прошла Карианну Пьерре-Луис и сыграет на 60-тысячнике в Нейплсе
09 мая 2023, 20:13 |
803
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла в основу грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В финале квалификации украинка выиграла 4 гейма подряд у Карианны Пьерре-Луис (США) за 26 минут, после чего американка снялась с матча.
ITF W60 Нейплс. Грунт. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (США) – Карианна Пьерре-Луис (США) – 4:0, RET., Пьерре-Луис
Соперница Юлии в 1/16 финала турнира определится позже.
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