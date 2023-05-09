Стародубцева взяла 4 гейма у американки и вышла в основу турнира в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла в основу грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В финале квалификации украинка выиграла 4 гейма подряд у Карианны Пьерре-Луис (США) за 26 минут, после чего американка снялась с матча.

ITF W60 Нейплс. Грунт. Финал квалификации

Юлия Стародубцева (США) – Карианна Пьерре-Луис (США) – 4:0, RET., Пьерре-Луис

Соперница Юлии в 1/16 финала турнира определится позже.