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  4. Стародубцева взяла 4 гейма у американки и вышла в основу турнира в США
ITF
09 мая 2023, 20:13 |
803
0

Стародубцева взяла 4 гейма у американки и вышла в основу турнира в США

Юлия прошла Карианну Пьерре-Луис и сыграет на 60-тысячнике в Нейплсе

09 мая 2023, 20:13 |
803
0
Стародубцева взяла 4 гейма у американки и вышла в основу турнира в США
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла в основу грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В финале квалификации украинка выиграла 4 гейма подряд у Карианны Пьерре-Луис (США) за 26 минут, после чего американка снялась с матча.

ITF W60 Нейплс. Грунт. Финал квалификации

Юлия Стародубцева (США) – Карианна Пьерре-Луис (США) – 4:0, RET., Пьерре-Луис

Соперница Юлии в 1/16 финала турнира определится позже.

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ITF Нейплс Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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