Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) опубликовала фотографии в красном купальнике возле бассейна во Флориде (США) в своем Instagram.

«Кроп-топ + высокие шорты = талия», – подписала публикацию Юлия.

Сейчас Юлия играет на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе, штат Флорида. В первом раунде квалификации Стародубцева разгромила американку Басант Каур со счетом 6:0, 6:1. В финале отбора украинка сыграет с Карианной Пьерре-Луис из США.

ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде