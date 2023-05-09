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09 мая 2023, 03:17 |
293
0

ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде

Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram

09 мая 2023, 03:17 |
293
0
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) опубликовала фотографии в красном купальнике возле бассейна во Флориде (США) в своем Instagram.

«Кроп-топ + высокие шорты = талия», – подписала публикацию Юлия.

Сейчас Юлия играет на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе, штат Флорида. В первом раунде квалификации Стародубцева разгромила американку Басант Каур со счетом 6:0, 6:1. В финале отбора украинка сыграет с Карианной Пьерре-Луис из США.

ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде

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фото Юлия Стародубцева lifestyle ITF Нейплс
Источник Instagram
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