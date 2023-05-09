Легенда Барселоны покинет клуб. В игроке заинтересован Аль-Хиляль
Серхио Бускетс уже сообщил руководству «сине-гранатовых», что не будет продлевать контракт
34-летний испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет клуб летом 2023 года.
Как сообщает журналист Луис Рохо, легендарный футболист «сине-гранатовых» уже сообщил об этом своем руководству. Дествующий контракт Бускетса с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Серхио провел 34 матча в составе каталонцев, в которых отличился 4 ассистами.
В системе Блуаграны Бускетс находится с 2005 года. За это время он провел 719 матчей, забил 18 голов, отдал 45 ассистов, трижды выиграл Лиги чемпионов, трижды брал Суперкубок УЕФА, 3 раза побеждал на клубном чемпионате мира, 8 раз становился чемпионом Испании и по 7 раз раз брал Кубок и Суперкубок страны.
Отметим, что ранее стало известно о том, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании Бускетса.
🚨🚨🚨 Busquets ya ha decidido dejar el Barcelona— MARCA (@marca) May 9, 2023
👉 Ya lo ha comunicado de manera interna y sólo queda el anuncio oficial @Luis_F_Rojo ✍️https://t.co/ovie92SmPs
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