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  4. Легенда Барселоны покинет клуб. В игроке заинтересован Аль-Хиляль
Испания
09 мая 2023, 19:55 |
479
0

Легенда Барселоны покинет клуб. В игроке заинтересован Аль-Хиляль

Серхио Бускетс уже сообщил руководству «сине-гранатовых», что не будет продлевать контракт

09 мая 2023, 19:55 |
479
0
Легенда Барселоны покинет клуб. В игроке заинтересован Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

34-летний испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет клуб летом 2023 года.

Как сообщает журналист Луис Рохо, легендарный футболист «сине-гранатовых» уже сообщил об этом своем руководству. Дествующий контракт Бускетса с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Серхио провел 34 матча в составе каталонцев, в которых отличился 4 ассистами.

В системе Блуаграны Бускетс находится с 2005 года. За это время он провел 719 матчей, забил 18 голов, отдал 45 ассистов, трижды выиграл Лиги чемпионов, трижды брал Суперкубок УЕФА, 3 раза побеждал на клубном чемпионате мира, 8 раз становился чемпионом Испании и по 7 раз раз брал Кубок и Суперкубок страны.

Отметим, что ранее стало известно о том, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании Бускетса.

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Серхио Бускетс Барселона Аль-Хиляль продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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