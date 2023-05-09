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  4. Оливье ЖИРУ: «Я мотивирован больше, чем когда-либо»
Лига чемпионов
09 мая 2023, 18:09 |
144
0

Оливье ЖИРУ: «Я мотивирован больше, чем когда-либо»

Форвард «Милана» – о дерби против «Интера»

09 мая 2023, 18:09 |
144
0
Оливье ЖИРУ: «Я мотивирован больше, чем когда-либо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард «Милана» Оливье Жиру поделился ожиданиями от дерби против «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (10 мая):

«Дерби – это всегда особенный матч. Я очень горд за ту команду, которая у нас есть, мы надеемся сделать что-то великое завтра. Мы знаем, что способны творить большие вещи, но у нас должны быть 110% энергии. Всегда стараюсь быть позитивным и подбодрять партнером по команде.

Сейчас я мотивирован больше, чем когда-либо. Для меня это отличный шанс выиграть Лигу чемпионов. Мне 37 лет, но у меня мотивации как у молодого парня».

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Оливье Жиру Милан Милан - Интер Лига чемпионов
Источник УЕФА
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