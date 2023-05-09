Оливье ЖИРУ: «Я мотивирован больше, чем когда-либо»

Форвард «Милана» Оливье Жиру поделился ожиданиями от дерби против «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (10 мая):

«Дерби – это всегда особенный матч. Я очень горд за ту команду, которая у нас есть, мы надеемся сделать что-то великое завтра. Мы знаем, что способны творить большие вещи, но у нас должны быть 110% энергии. Всегда стараюсь быть позитивным и подбодрять партнером по команде.

Сейчас я мотивирован больше, чем когда-либо. Для меня это отличный шанс выиграть Лигу чемпионов. Мне 37 лет, но у меня мотивации как у молодого парня».