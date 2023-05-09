Отец Месси: «Ничего не подписано и не согласовано»

Отец Лионеля Месси Хорхе опроверг слухи о том, что форвард «ПСЖ» договорился о контракте с «Аль-Хилялем»:

«Ни с одним клубом нет абсолютно ничего относительно следующего сезона. Все это мы будем решать в конце кампании. Ничего не подписано, не согласовано и нет никаких устных договоренностей. Все это лишь фейковые новости с использованием имени Лео».

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне текущего года.