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  4. Отец Месси: «Ничего не подписано и не согласовано»
Франция
09 мая 2023, 17:19 | Обновлено 09 мая 2023, 17:56
488
0

Отец Месси: «Ничего не подписано и не согласовано»

Хорхе Месси – о будущем своего сына

09 мая 2023, 17:19 | Обновлено 09 мая 2023, 17:56
488
0
Отец Месси: «Ничего не подписано и не согласовано»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Отец Лионеля Месси Хорхе опроверг слухи о том, что форвард «ПСЖ» договорился о контракте с «Аль-Хилялем»:

«Ни с одним клубом нет абсолютно ничего относительно следующего сезона. Все это мы будем решать в конце кампании. Ничего не подписано, не согласовано и нет никаких устных договоренностей. Все это лишь фейковые новости с использованием имени Лео».

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне текущего года.

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Лионель Месси Хорхе Месси Аль-Хиляль
Источник Фабрицио Романо
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