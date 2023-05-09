Франция09 мая 2023, 17:19 | Обновлено 09 мая 2023, 17:56
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Отец Месси: «Ничего не подписано и не согласовано»
Хорхе Месси – о будущем своего сына
09 мая 2023, 17:19 | Обновлено 09 мая 2023, 17:56
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Отец Лионеля Месси Хорхе опроверг слухи о том, что форвард «ПСЖ» договорился о контракте с «Аль-Хилялем»:
«Ни с одним клубом нет абсолютно ничего относительно следующего сезона. Все это мы будем решать в конце кампании. Ничего не подписано, не согласовано и нет никаких устных договоренностей. Все это лишь фейковые новости с использованием имени Лео».
Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне текущего года.
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