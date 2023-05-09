Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси достиг устного соглашения по поводу контракта с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. По информации французских СМИ, соглашение еще не подписано.

Стороны договорились о контракте на два года с опцией продления еще на год. Месси будет зарабатывать 600 миллионов евро в год с учетом бонусов и коммерческих выплат. Аргентинец станет туристическим послом Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что вместе с Месси в Саудовскую Аравию перейдут два игрока «Барселоны» – Жорди Альба и Серхио Бускетс.