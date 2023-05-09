Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Аргентинец будет зарабатывать 600 миллионов евро в год
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси достиг устного соглашения по поводу контракта с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. По информации французских СМИ, соглашение еще не подписано.
Стороны договорились о контракте на два года с опцией продления еще на год. Месси будет зарабатывать 600 миллионов евро в год с учетом бонусов и коммерческих выплат. Аргентинец станет туристическим послом Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось о том, что вместе с Месси в Саудовскую Аравию перейдут два игрока «Барселоны» – Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Динамо» обыграло «Кривбасс» и продолжает на 5 очков отставать от «Зари»
Главный тренер «Реала» – о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов