Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Франция
09 мая 2023, 14:41 |
2719
10

Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем

Аргентинец будет зарабатывать 600 миллионов евро в год

09 мая 2023, 14:41 |
2719
10
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси достиг устного соглашения по поводу контракта с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. По информации французских СМИ, соглашение еще не подписано.

Стороны договорились о контракте на два года с опцией продления еще на год. Месси будет зарабатывать 600 миллионов евро в год с учетом бонусов и коммерческих выплат. Аргентинец станет туристическим послом Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что вместе с Месси в Саудовскую Аравию перейдут два игрока «Барселоны» – Жорди Альба и Серхио Бускетс.

По теме:
Месси и две звезды Барселоны. Аль-Хиляль готов к топ-трансферам
Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ
Серхио Рамос провел 1000-й официальный матч
Лионель Месси Аль-Хиляль ПСЖ
Источник L'Equipe
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Футбол | 08 мая 2023, 21:00 28
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень

«Динамо» обыграло «Кривбасс» и продолжает на 5 очков отставать от «Зари»

ВИДЕО. АНЧЕЛОТТИ – о Холанде перед матчем Реал Мадрид – Манчестер Сити
Футбол | 09 мая 2023, 11:03 0
ВИДЕО. АНЧЕЛОТТИ – о Холанде перед матчем Реал Мадрид – Манчестер Сити
ВИДЕО. АНЧЕЛОТТИ – о Холанде перед матчем Реал Мадрид – Манчестер Сити

Главный тренер «Реала» – о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов

ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
Футбол | 08.05.2023, 20:57
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 08.05.2023, 15:17
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто беззубо играет Динамо»
Футбол | 09.05.2023, 08:19
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто беззубо играет Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто беззубо играет Динамо»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostrov Khortitsa
красава. заслужил!
Ответить
+1
Allegro_Barbaro
Здається, у нього просто вже немає мотивації, щоб грати на найвищому рівні.. Особливо після того, як закрив в Катарі останній гештальт, і відпала потреба бути в постійному тонусі, граючи в сильнішому чемпіонаті. Коли власники ПСЖ марять перемогою в ЛЧ, тиснуть на тебе, а ти розумієш що нафіг воно тобі треба, ти й так вже все виграв в футболі, нащо тоді себе мучити.. Можна собі спокійно догравати десь в Аравії за велетенську пенсію, кататися по світу, заліковка працює на тебе, ти вже все зробив і всім все довів. І якщо хтось готовий платити тобі ці космічні гроші - то це його проблема. І твоя заслуга)
Ответить
0
Злий Глобинець
Ну от Ліонель і втер носа Роналду!
Ответить
0
OKs100
А еще смеялись над Роналду, который выбрал деньги в Саудовской Аравии...
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Сергій Чичирко
это какую команду можно было купить на 600лям, жесть конечно 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
Цей світ вже не врятувати...
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
08.05.2023, 14:49 3
Футбол
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
07.05.2023, 09:06 26
Бокс
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
08.05.2023, 06:42 11
Футбол
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
08.05.2023, 11:20
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
08.05.2023, 04:05
Футбол
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
08.05.2023, 16:32 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности