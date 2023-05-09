Федерико ДИМАРКО: «Интер доказал, что достоин играть в полуфинале»

Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана» (10 мая):

«Я рад играть в полуфинале с «Миланом». Они преодолели две очень трудных стадии плей-офф против «Тоттенхэма» и «Наполи». Они – действующие чемпионы Италии, мы должны показать, чего стоим мы. Но мы доказали, что достойны играть в полуфинале.

Не хочу говорить о мести, потому что [со времен полуфинала 2003 года] прошло много времени. Тогда я был на трибунах «Сан-Сиро», завтра я могу сыграть, это невероятные эмоции. Мы знаем, насколько важное это дерби. В таких матчах нужны голова и сердце».