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  4. Федерико ДИМАРКО: «Интер доказал, что достоин играть в полуфинале»
Лига чемпионов
09 мая 2023, 17:03 |
148
0

Федерико ДИМАРКО: «Интер доказал, что достоин играть в полуфинале»

Защитник «Интера» – о дерби против «Милана»

09 мая 2023, 17:03 |
148
0
Федерико ДИМАРКО: «Интер доказал, что достоин играть в полуфинале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана» (10 мая):

«Я рад играть в полуфинале с «Миланом». Они преодолели две очень трудных стадии плей-офф против «Тоттенхэма» и «Наполи». Они – действующие чемпионы Италии, мы должны показать, чего стоим мы. Но мы доказали, что достойны играть в полуфинале.

Не хочу говорить о мести, потому что [со времен полуфинала 2003 года] прошло много времени. Тогда я был на трибунах «Сан-Сиро», завтра я могу сыграть, это невероятные эмоции. Мы знаем, насколько важное это дерби. В таких матчах нужны голова и сердце».

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Федерико Димарко Интер Милан Интер - Милан Лига чемпионов
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