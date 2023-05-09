Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Setanta или УПЛ-ТВ. В Шахтере рассказали о возможном телевизионном пуле
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 16:47 |
472
2

Setanta или УПЛ-ТВ. В Шахтере рассказали о возможном телевизионном пуле

Дмитрий Кириленко считает, что УПЛ-ТВ может заменить Setanta

09 мая 2023, 16:47 |
472
2
Setanta или УПЛ-ТВ. В Шахтере рассказали о возможном телевизионном пуле
upl.ua

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко подтвердил, что Setanta Sports, скорее всего, с нового сезона не будет показывать чемпионат Украины, а транслятором может стать УПЛ-ТВ.

– Некоторыми журналистами распространяется информация о том, что Setanta бросила УПЛ. Это не так. Они отменили свое предыдущее предложение, но изъявляют желание и готовы сотрудничать со следующего сезона. Однако финальное решение всеми клубами не принято и клубы будут обсуждать наиболее выгодный для себя вариант развития событий – это будет Setanta или УПЛ-ТВ.

– Много сейчас разговоров о создании УПЛ-ТВ. Какова позиция «Шахтера» по этому вопросу? В СМИ была информация, что 60 млн. грн., которые президент «Шахтера» Ринат Ахметов выделил в поддержку украинских клубов, могут привлечь именно для создания УПЛ-ТВ.

– Идея создания УПЛ-ТВ давно обсуждается, и она достаточно жива. Сейчас есть разработка идей, как это сделать, и мы надеемся, что в ближайшее время они будут конструктивно обсуждены вместе с нашими коллегами из Премьер-лиги и УАФ.

По теме:
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни один из лидеров УПЛ не хочет VAR на своих матчах»
Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Цифры и факты. Важнейшие события 25-го тура УПЛ
Шахтер Донецк Дмитрий Кириленко ТВ-права чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Футбол | 08 мая 2023, 22:20 2
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон

«Ириски» неожиданно уничтожили «чаек» со счетом 5:1

Ювентус снова могут лишить очков, но, вероятно, в следующем сезоне
Футбол | 09 мая 2023, 12:55 0
Ювентус снова могут лишить очков, но, вероятно, в следующем сезоне
Ювентус снова могут лишить очков, но, вероятно, в следующем сезоне

Проблемы туринского клуба не закончились

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»
Футбол | 09.05.2023, 11:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Футбол | 08.05.2023, 21:00
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве
Футбол | 08.05.2023, 23:05
ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве
ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mr Voevudskiy
Сектанта и их платформа пусть сосут бибу
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
08.05.2023, 06:42 11
Футбол
Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа
Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа
08.05.2023, 09:00
Теннис
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
08.05.2023, 09:28 5
Теннис
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 47
Футбол
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
08.05.2023, 18:31 2
Теннис
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
07.05.2023, 22:00 10
Футбол
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
07.05.2023, 17:50 21
Футбол
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
Бывший соперник Ломаченко ставит на украинца в бою с Хейни
08.05.2023, 11:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности