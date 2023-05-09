Setanta или УПЛ-ТВ. В Шахтере рассказали о возможном телевизионном пуле

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко подтвердил, что Setanta Sports, скорее всего, с нового сезона не будет показывать чемпионат Украины, а транслятором может стать УПЛ-ТВ.

– Некоторыми журналистами распространяется информация о том, что Setanta бросила УПЛ. Это не так. Они отменили свое предыдущее предложение, но изъявляют желание и готовы сотрудничать со следующего сезона. Однако финальное решение всеми клубами не принято и клубы будут обсуждать наиболее выгодный для себя вариант развития событий – это будет Setanta или УПЛ-ТВ.

– Много сейчас разговоров о создании УПЛ-ТВ. Какова позиция «Шахтера» по этому вопросу? В СМИ была информация, что 60 млн. грн., которые президент «Шахтера» Ринат Ахметов выделил в поддержку украинских клубов, могут привлечь именно для создания УПЛ-ТВ.

– Идея создания УПЛ-ТВ давно обсуждается, и она достаточно жива. Сейчас есть разработка идей, как это сделать, и мы надеемся, что в ближайшее время они будут конструктивно обсуждены вместе с нашими коллегами из Премьер-лиги и УАФ.