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  4. Кевин КЭМПБЕЛЛ: «Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко»
Англия
09 мая 2023, 16:23 |
1058
9

Кевин КЭМПБЕЛЛ: «Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко»

Экс-форвард «Арсенала» сравнил двух защитников команды

09 мая 2023, 16:23 |
1058
9
Кевин КЭМПБЕЛЛ: «Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Бывший форвард «Арсенала» Кевин Кэмпбелл сравнил двух левых защитников «Арсенала», Кирина Тирни и Александра Зинченко:

«Киран Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко. Нам нужно оказываться в выигрышных ситуациях, если это удастся делать – тогда сможем выпускать Тирни.

Но сначала в этой выигрышной ситуации нужно оказаться. Не думаю, что Артета считает, что Тирни может делать то, что делает Зинченко. И это проблема. Как в атаке, так и в защите Тирни соответствует уровню фулбека АПЛ, 100%.

К сожалению, в том, как «Арсенал» строит игру и как атакует, Зинченко знает, как играть даже с закрытыми глазами. Думаю, надо сохранить Тирни, мы уже видели травмы Зинченко».

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Кевин Кэмпбелл Арсенал Лондон Киран Тирни Александр Зинченко
Источник Twitter
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Комментарии 9
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Octopus
И поругал, и похвалил, но больше похвалил, если читать не только заголовок.
Основных проблем применения Зинченко две - он быстро устает и хорош только когда Арсенал владеет мячом, под давлением теряется, начинает осторожничать и ошибаться. Поэтому он в нынешней его ипостаси никак не может быть ключевым игроком Арсенала, который борется за чемпионство, в долгосрочной перспективе на 3 - 5 лет. Об этом я тут давно писал, а мне какой-то унылый типок втирал про яйца, вот они у него есть и все, значит все норм))
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0
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kadaad .
НЕпонятно почему до тренера Арсенала не доходит, что Зинченко должен играть в полузащите, он не зажщитник.
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-1
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samir_d
А ось я не впевнений. Як на мене вони десь на приблизно одному посередньому рівні (обидва губляться при тиску) по грі в захисту, а ось в атаці Зінченко значно конструктивніший.
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