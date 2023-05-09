Кевин КЭМПБЕЛЛ: «Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко»
Экс-форвард «Арсенала» сравнил двух защитников команды
Бывший форвард «Арсенала» Кевин Кэмпбелл сравнил двух левых защитников «Арсенала», Кирина Тирни и Александра Зинченко:
«Киран Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко. Нам нужно оказываться в выигрышных ситуациях, если это удастся делать – тогда сможем выпускать Тирни.
Но сначала в этой выигрышной ситуации нужно оказаться. Не думаю, что Артета считает, что Тирни может делать то, что делает Зинченко. И это проблема. Как в атаке, так и в защите Тирни соответствует уровню фулбека АПЛ, 100%.
К сожалению, в том, как «Арсенал» строит игру и как атакует, Зинченко знает, как играть даже с закрытыми глазами. Думаю, надо сохранить Тирни, мы уже видели травмы Зинченко».
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Основных проблем применения Зинченко две - он быстро устает и хорош только когда Арсенал владеет мячом, под давлением теряется, начинает осторожничать и ошибаться. Поэтому он в нынешней его ипостаси никак не может быть ключевым игроком Арсенала, который борется за чемпионство, в долгосрочной перспективе на 3 - 5 лет. Об этом я тут давно писал, а мне какой-то унылый типок втирал про яйца, вот они у него есть и все, значит все норм))