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Испания
09 мая 2023, 15:54 | Обновлено 09 мая 2023, 16:05
213
0

Барселона проведет матч с командой Иньесты

Каталонцы сыграют с «Виссел Кобе»

09 мая 2023, 15:54 | Обновлено 09 мая 2023, 16:05
213
0
Барселона проведет матч с командой Иньесты
Барселона

Испанская «Барселона» сообщила о достижении договоренности о проведении товарищеского матча с японской командой «Виссел Кобе».

Игра состоится в Токио 6 июня.

Примечательно, что цвета «Виссел Кобе» защищает бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.

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Источник ФК Барселона
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