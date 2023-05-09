Испания09 мая 2023, 15:54 | Обновлено 09 мая 2023, 16:05
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Барселона проведет матч с командой Иньесты
Каталонцы сыграют с «Виссел Кобе»
09 мая 2023, 15:54 | Обновлено 09 мая 2023, 16:05
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Испанская «Барселона» сообщила о достижении договоренности о проведении товарищеского матча с японской командой «Виссел Кобе».
Игра состоится в Токио 6 июня.
Примечательно, что цвета «Виссел Кобе» защищает бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.
👋🇯🇵 Konnichiwa Japan : こんにちは、日本 pic.twitter.com/aTa3okR30u— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2023
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