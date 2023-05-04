5 бразильцев из современной истории Барселоны, которых вы вряд ли вспомните

С 2019 года Барселона не побеждала в испанской Ла Лиге, но в текущем сезоне очень близка к тому, чтобы прервать эту неудачную серию. В отличие от Реала, который все еще пытается составить чемпионскую конкуренцию «блаугранас» в нынешнем розыгрыше испанского первенства, каталонцы уже завершили еврокампанию, и теперь всецело сосредоточены на достижении триумфа на национальном уровне.

Однако и без титула чемпиона Ла Лиги-2022/23 Барселона есть и будет оставаться одним из наиболее выдающихся футбольных клубов современной Европы. Поиграть за каталонцев мечтают, пожалуй, практически все действующие футболисты по всему земному шару, но такая возможность предоставляется единицам. Впрочем, и среди последних попадаются, откровенно говоря, случайные персонажи.

Сегодня мы предлагаем вам подборку из пяти бразильских легионеров, которые все еще продолжают активные выступления, но в свое время были приобретены Барселоной, хотя и не оставили хоть какого-то следа в истории этого клуба. Можно даже сказать, что для подавляющего большинства любителей футбола эти имена в их связи с Барселоной могут стать открытием. Собственно, на это и расчет – освежить память посвященным и помочь расширить кругозор тем, кто по какой-то причине упустил из виду то или иное кадровое решение…

Энрике (Энрике Адриано Бусс)

Воспитаннику Коритибы Энрике очень быстро удалось заявить о себе на родине. Всего один сезон на профессиональном уровне центральный защитник провел в родной команде, после чего отправился в Палмейрас, а еще через год – уже в Барселону. Интересно, что Энрике оказался одним из первых трансферных решений молодого Хосепа Гвардиолы, который летом 2008-го только начинал свой славный поход к вершине тренерской славы.

За трансфер Энрике Барселона заплатила 8 миллионов евро, причем сделка реально состоялась из Палмейраса, но формально – из Деспортиво Бразил, которому по документам принадлежал футболист. Подобные трансферные схемы нередки для бразильского рынка, и каталонцы не увидели никаких рисков для того, чтобы де-факто в них поучаствовать.

Говорить о мгновенной перспективе для Энрике заиграть в основе Барселоны не приходилось. Талантливого, как тогда считалось, центрбека каталонцы тут же на год отдали в аренду Байеру (31 матч), а затем еще на два сезона спровадили в Расинг (63 матча, 4 гола, 1 ассист).

Несмотря на то, что в арендах Энрике регулярно появлялся на поле, после возвращения в Барселону шансов в первой команде бразилец так и не получил. Летом 2011 года «блаугранас» согласились отпустить центрбека в Палмейрас на условиях аренды, а спустя год бразилец покинул Барселону свободным агентом, заключив полноценное трудовое соглашение с «зелено-белыми».

В январе 2014-го Энрике вернулся в Европу, когда 4 миллиона за его трансфер Палмейрасу выплатил Наполи. Но в Италии, успев стать обладателем Кубка и Суперкубка страны, защитник провел только два года (38 матчей, 2 гола, 1 ассист), а затем снова вернулся в Бразилию – на этот раз в ряды Флуминенсе. После того в карьере экс-бека Барселоны были Коринтианс, эмиратский Аль-Иттихад из Кальбы и португальский Белененсеш.

С мая 2021 года Энрике вновь играет в Бразилии. Его нынешней командой является родная Коритиба, выступающая в Серии А, с которой у 36-летнего ветерана контракт до конца текущего года. В Коритибе центрбек имеет более-менее стабильную игровую практику и пока все еще довольно полезен команде, хотя как сложится его будущее после завершения действующего трудового соглашения сказать сложно – не стоит исключать, что уже в конце декабря мы узнаем о завершении карьеры Энрике.

Кейррисон

Играющий на позиции центрфорварда Кейррисон, как и Энрике, начинал карьеру в Коритибе, откуда подался в Палмейрас, а затем – в Барселону. Причем тоже де-юре из Деспортиво Бразил и за весьма солидную сумму в 14 миллионов евро. Эти совпадения заставляют задуматься о том, были ли трансферы Энрике и Кейррисона вообще необходимы «блаугранас» чисто с футбольной точки зрения, либо же на них банально нажились какие-то дельцы со стороны бразильского и/или испанского клуба.

Что правда, на заре карьеры в Коритибе и Палмейрасе Кейррисон действительно котировался очень высоко. Он забил 26 голов в 38 матчах элитарного бразильского дивизиона, прежде чем был продан Барселоне. Однако Хосеп Гвардиола не дал молодому бразильцу шанса дебютировать в первой команде «блаугранас», и Кейррисон практически с ходу был отдан в аренду Бенфике. Полгода в Португалии оказались для форварда провальными, и это побудило стороны расторгнуть договор, а футболиста перебраться в Фиорентину, также на условиях аренды.

Но и в итальянской Серии А заиграть Кейррисону не удалось. Очень скоро Барселоне пришлось возвращать футболиста на родину. Следующие четыре года форвард на правах аренды поиграл за Сантос, Крузейро и Коритибу, но нигде не блистал. В июле 2014-го Кейррисон на правах свободного агента присоединился к Коритибе, но уже в декабре следующего года покинул клуб и почти полгода оставался без команды.

Дальнейшие выступления Кейррисона и его попытки вернуться на хоть сколько-нибудь пристойный уровень игры вряд ли заслуживают детального повествования. Лишь перечислим команды, цвета которых несостоявшийся талант Барселоны защищал с 2016 по 2019 годы – Лондрина, Арока (Португалия), Коритиба… В январе 2019-го Кейррисон вновь оказался никому не нужным, и в статусе свободного агента просидел более полутора лет, прежде чем с предложением к нему обратился американский Палм Бич Старс.

По данным Transfermarkt, Кейррисон, которому ныне 34 года, продолжает являться игроком Палм Бич Старс, но проверить эту информацию не так просто, потому как ни один из официальных каналов коммуникации американского клуба с общественностью (сайт, страницы в соцсетях) по состоянию на текущий момент не работает (либо физически, либо просто давно не обновляется). Поэтому не исключено, что экс-форвард Барселоны уже попрощался с футболом, в котором ему так и не суждено было стать звездой, несмотря на все задатки и авансы…

Дуглас (Дуглас Перейра дос Сантос)

Правый защитник Дуглас проявил себя в рядах родного Гояса, а затем – Сан-Паулу, из которого в августе 2014 года за 4 миллиона евро и перебрался в Барселону. На тот момент главным тренером «блаугранас» являлся Луис Энрике, давший возможность Дугласу провести 8 матчей в следующие два года за каталонцев.

Но летом 2016-го Барселона решила отправить бразильского легионера в аренду в Спортинг из Хихона. Там Дуглас провел год (23 матча, 3 гола, 1 ассист), а затем на таких же временных правах выступал за Бенфику (11 матчей) и Сивасспор (32 матча, 3 гола, 7 ассистов).

В июле 2019 года у Дугласа истек контракт с каталонцами, и он на правах свободного агента подписал договор с Бешикташем. Впрочем, сделать успешную карьеру в рядах одного из турецких грандов бразильцу не посчастливилось. Ему продолжили допекать травмы (они сопутствовали защитнику еще в Барселоне, Спортинге и Бенфике), и за три года Дуглас провел в рядах «черных орлов» лишь 7 официальных поединков…

С лета минувшего года Дуглас, которому сейчас всего-то 32, остается в статусе свободного агента. Его оценочная стоимость на Transfermarkt девальвировала до 25 тысяч евро – совершенно смешной и символической суммы для современного футбола. Очевидно, что и запросы по зарплате у некогда игрока Барселоны уже далеко не такие, как были в каталонские времена, но… Это не играет Дугласу в плюс в поисках новой команды, которая далеко не факт, что еще возникнет в карьере защитника.

Марлон



ФК Барселона. Марлон

Марлон – это еще один бразильский центрбек, на которого в свое время делали ставку в Барселоне, но ошиблись. Воспитаннику академии Флуминенсе удалось заявить о себе на профессиональном уровне в родной команде, откуда летом 2016-го он и перебрался в Испанию.

Интересно, что изначально Барселона, очевидно держа в памяти предыдущий неудачный опыт с Энрике, Кейррисоном и Дугласом, договорилась лишь об аренде Марлона, который был призван проявить себя в дублирующем составе. Но в сезоне-2016/17 бразилец даже сумел дебютировать в Лиге чемпионов, когда заменил травмированного Жерара Пике в поединке групповой стадии с Селтиком (2:0) на выезде.

Летом 2017 года Барселона выкупила контракт Марлона у Флуминенсе за 5 миллионов евро, но спустя месяц отдала бразильца в аренду Ницце. Сезон во французской Лиге 1 оказался довольно успешным для центрбека (23 матча), и это помогло каталонцам выгодно перепродать Марлона в Сассуоло, который предложил за защитника 12 миллионов евро.

В итальянской команде под руководством Роберто Де Дзерби бразилец провел 66 поединков за следующие три сезона, а затем наставник принял приглашение от Шахтера, и сумел убедить боссов «горняков» приобрести защитника за все те же 12 миллионов евро. Но в Украине Марлон отыграл только полгода, после чего россия осуществила вероломное полномасштабное военное вторжение и началась полномасштабная фаза войны, продолжающаяся и по сей день.

Марлон, не пожелав оставаться в Шахтере и воспользовавшись разрешением от ФИФА, договорился о переходе в Монцу, где на правах аренды выступает по настоящий момент. Что правда, контракт 27-летнего центрбека с «горняками» действует еще три года, а потому как сложится будущее Марлона и в каком направлении оно будет развиваться пока абсолютно непонятно…

Матеус Фернандес



ФК Барселона. Матеус Фернандес

Воспитанника Ботафого Матеуса Фернандеса селекционеры Барселоны едва ли не традиционно присмотрели в рядах Палмейраса, откуда в январе 2020-го хавбек и переехал в Испанию в обмен на 7 миллионов евро. Главным тренером «блаугранас» тогда едва-едва стал Кике Сетьен, но сыграть под руководством этого специалиста Матеусу Фернандесу так и не удалось, так как вступило в действие трансферное соглашение между Барселоной и Вальядолидом, согласно которому бразильский хавбек полсезона на правах аренды должен был отыграть за «бело-фиолетовых».

Летом 2020 года Матеус Фернандес вернулся в Барселону, но за первую команду на протяжении следующего сезона сыграл лишь один матч – 17 минут в гостевом противостоянии групповой стадии Лиги чемпионов против киевского Динамо (4:0).

Дальнейшее пребывание бразильца в каталонском клубе оказалось весьма нетривиальным. 29 июня 2021 года Барселона объявила о том, что больше не нуждается в услугах Матеуса Фернандеса и расторгает с ним контракт. Спустя несколько дней хавбек заключил трудовое соглашение с Палмейрасом, которое продолжает действовать и по нынешний момент.

Что правда, сейчас 24-летний Матеус Фернандес арендовал Ред Булл Брагантино по договору, который рассчитан на сезон-2023 в бразильской Серии А и не предусматривает опции выкупа.

Текст: meta.ua/sport