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  4. Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Ман Сити – фаворит в противостоянии с Реалом»
Лига чемпионов
09 мая 2023, 15:36 |
287
0

Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Ман Сити – фаворит в противостоянии с Реалом»

Экс-игрок «Реала» – о полуфинале Лиги чемпионов

09 мая 2023, 15:36 |
287
0
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Ман Сити – фаворит в противостоянии с Реалом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«В лице Холанда Гвардиола получил центрфорварда, которого ему не хватало, и, на мой взгляд, он фаворит в этом противостоянии, даже если «Реал» силен.

«Сити» изменился со временем, их выбивали уже много лет. Команда накопила опыт и силы. Матчи в АПЛ и в Лиге чемпионов очень отличаются, победа в лиге и победа в ЛЧ очень отличаются.

Теперь у «Сити» есть команда с отличной защитой и настоящий нападающий. Такой, как и Бензема в «Реале». Кто фаворит? 51% в пользу «Сити» и 49% в пользу «Реала».

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Клод Макелеле Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
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