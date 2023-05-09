Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Ман Сити – фаворит в противостоянии с Реалом»

Бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«В лице Холанда Гвардиола получил центрфорварда, которого ему не хватало, и, на мой взгляд, он фаворит в этом противостоянии, даже если «Реал» силен.

«Сити» изменился со временем, их выбивали уже много лет. Команда накопила опыт и силы. Матчи в АПЛ и в Лиге чемпионов очень отличаются, победа в лиге и победа в ЛЧ очень отличаются.

Теперь у «Сити» есть команда с отличной защитой и настоящий нападающий. Такой, как и Бензема в «Реале». Кто фаворит? 51% в пользу «Сити» и 49% в пользу «Реала».