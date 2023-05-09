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  4. Экс-игрок сборной Нидерландов: «Мое сердце мертвое на 45%»
Нидерланды
09 мая 2023, 15:14 | Обновлено 09 мая 2023, 15:22
1456
2

Экс-игрок сборной Нидерландов: «Мое сердце мертвое на 45%»

Марк Овермарс дал первое интервью после перенесенного инсульта

09 мая 2023, 15:14 | Обновлено 09 мая 2023, 15:22
1456
2
Экс-игрок сборной Нидерландов: «Мое сердце мертвое на 45%»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Овермарс

50-летний бывший полузащитник сборной Нидерландов, а также клубов «Аякс», «Арсенал» и «Барселона» Марк Овермарс впервые пообщался с представителем СМИ после перенесенного в конце 2022 года инсульта.

Сообщается, что из-за возникших проблем со здоровьем сейчас уроженец Эмста не выглядит физически полноценным. Признает это и сам Овермарс, но о жалости не просит.

«Мне нужно отдышаться, когда я много говорю, и мне нужна энергия, чтобы оставаться сосредоточенным. Мое сердце мертвое на 45%. Но вы не должны меня жалеть. Я счастливый человек. Мне просто нужно распределять мою энергию, насколько я могу.

Если у меня в повестке дня есть важные моменты или встречи, то я сосредотачиваюсь на них. После этого я могу восстановиться весь следующий день. Я лучше умру здесь, чем ничего не буду делать», - рассказал Марк Овермарс.

Сейчас Овермарс работает спортивным директором бельгийского клуба «Антверпен».

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Источник Marca
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Комментарии 2
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Octopus
Так инсульт или инфаркт, если речь идет про сердце?
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+1
jugulator
Это тот идиот, который в возрасте 50 лет рассылал коллегам фотки своего члена.
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0
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